3 мая на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором БАТЭ примет «Динамо-Брест». Встреча двух грандов белорусского футбола, переживающих непростые времена. Хозяева потерпели три поражения подряд в чемпионате, а гости демонстрируют отличную игру в обороне.

БАТЭ

Борисовчане подходят к матчу после выхода в финал Кубка Беларуси, где была обыграна «Славия-Мозырь» (2:0), но в чемпионате команда переживает кризис – три поражения подряд. БАТЭ пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Команда проиграла 4 последних очных матча против «Динамо-Брест» и пропускает в пяти последних встречах.

«Динамо-Брест»

Брестчане подходят к матчу после гостевой ничьей с «МЛ Витебск» (0:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда не пропускает в трeх последних матчах Высшей лиги и демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх. Денис Ковалевич с 5 голами в 10 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-Брест» одержало 4 победы подряд в очных матчах против БАТЭ и забивает в пяти последних встречах.

Факты о командах

БАТЭ

Проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Проиграл 4 последних очных матча против «Динамо-Брест»

Пропускает в 5 последних очных матчах против «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест»

Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги

Не пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Победа в 4 последних очных матчах против БАТЭ

Забивает в 5 последних очных матчах против БАТЭ

Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержало 4 победы подряд над БАТЭ, забивая в пяти последних матчах. Гости не пропускают в трeх последних турах и демонстрируют образцовую игру в обороне. БАТЭ находится в кризисе в чемпионате, несмотря на успех в Кубке. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки