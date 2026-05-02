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БАТЭ – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.5

02 мая 2026 11:08
БАТЭ - Динамо-Брест
03 мая 2026, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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1.50
Победа «Динамо-Брест» с форой (0)
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3 мая на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором БАТЭ примет «Динамо-Брест». Встреча двух грандов белорусского футбола, переживающих непростые времена. Хозяева потерпели три поражения подряд в чемпионате, а гости демонстрируют отличную игру в обороне.

БАТЭ

Борисовчане подходят к матчу после выхода в финал Кубка Беларуси, где была обыграна «Славия-Мозырь» (2:0), но в чемпионате команда переживает кризис – три поражения подряд. БАТЭ пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Команда проиграла 4 последних очных матча против «Динамо-Брест» и пропускает в пяти последних встречах.

«Динамо-Брест»

Брестчане подходят к матчу после гостевой ничьей с «МЛ Витебск» (0:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда не пропускает в трeх последних матчах Высшей лиги и демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх. Денис Ковалевич с 5 голами в 10 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-Брест» одержало 4 победы подряд в очных матчах против БАТЭ и забивает в пяти последних встречах.

Факты о командах

БАТЭ

  • Проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Проиграл 4 последних очных матча против «Динамо-Брест»
  • Пропускает в 5 последних очных матчах против «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Не пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Победа в 4 последних очных матчах против БАТЭ
  • Забивает в 5 последних очных матчах против БАТЭ

Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержало 4 победы подряд над БАТЭ, забивая в пяти последних матчах. Гости не пропускают в трeх последних турах и демонстрируют образцовую игру в обороне. БАТЭ находится в кризисе в чемпионате, несмотря на успех в Кубке. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-Брест» с форой (0) – коэффициент 1.5
  • Тотал матча меньше 2.5

1.50
Победа «Динамо-Брест» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест БАТЭ
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