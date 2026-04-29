29.04.2026, среда, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Славии-Мозырь», 1/2 Кубка Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»