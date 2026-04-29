Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Славии-Мозырь», 1/2 Кубка Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Славия-Мозырь»