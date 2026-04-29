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  • БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

29 апреля, 16:50
БАТЭ
29.04.2026, среда, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Славии-Мозырь», 1/2 Кубка Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Славия-Мозырь»

БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь БАТЭ
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