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  • БАТЭ – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

БАТЭ – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 15:50
БАТЭ
03.05.2026, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Динамо-Брест
29' Д. Ковалевич 33' К. Интсоен (АГ) 55' А. Лаврик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
24
Егор Корцов
ПВ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
14
M. Telesh
ЦП
11
Егор Гривенев
АП
19
Иван Черных
ЛФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Сокол
3
Интсоен
88
Дубовский
5
Сакута
25
Нескоромный
52
Кресс
15
Яцкевич
7
Ангбан
10
Русаков
17
Ковалев
15
Ярмолич
4-1-3-1
35
Малащицкий
77
Юзепчук
88
Дзиов
55
Лаврик
22
Павловец
44
Бутаревич
24
Корцов
42
Бурак
88
Ковалевич
36
Гедес
14
14
52
Кресс
11
Гривенев
11
Гривенев
52
Кресс
9
Мирский
9
Мирский
17
Ковалев
19
Черных
19
Черных
17
Ковалев
15
Яцкевич
4
4
15
Яцкевич
55
Лаврик
18
Степанов
18
Степанов
55
Лаврик
42
Бурак
90
Ломакин
90
Ломакин
42
Бурак
36
Гедес
2
Рылач
2
Рылач
36
Гедес
24
Корцов
7
Бакич
7
Бакич
24
Корцов
88
Ковалевич
25
Ложкин
25
Ложкин
88
Ковалевич
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
35
Арсений Скопец
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо-Брест», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо-Брест»

БАТЭ – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест БАТЭ
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