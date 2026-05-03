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Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо-Брест», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо-Брест»