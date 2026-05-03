03.05.2026, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-3-2-1-1
16
Сокол
3
Интсоен
88
Дубовский
5
Сакута
25
Нескоромный
52
Кресс
15
Яцкевич
7
Ангбан
10
Русаков
17
Ковалев
15
Ярмолич
4-1-3-1
35
Малащицкий
77
Юзепчук
88
Дзиов
55
Лаврик
22
Павловец
44
Бутаревич
24
Корцов
42
Бурак
88
Ковалевич
36
Гедес
14
14
52
Кресс
11
Гривенев
11
Гривенев
52
Кресс
9
Мирский
9
Мирский
17
Ковалев
19
Черных
19
Черных
17
Ковалев
15
Яцкевич
4
4
15
Яцкевич
55
Лаврик
18
Степанов
18
Степанов
55
Лаврик
42
Бурак
90
Ломакин
90
Ломакин
42
Бурак
36
Гедес
2
Рылач
2
Рылач
36
Гедес
24
Корцов
7
Бакич
7
Бакич
24
Корцов
88
Ковалевич
25
Ложкин
25
Ложкин
88
Ковалевич
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
35
Арсений Скопец
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо-Брест», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»