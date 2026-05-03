Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-2-1
50
Гойло
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
91
Назаренко
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
3-3-1-3
16
Абрамович
4
Калачев
18
Мельников
44
Луцевич
22
Лукашов
6
Кузнецов
27
Чикида
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
30
Башилов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
30
Башилов
86
Згомба
86
Згомба
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
21
Бурнос
21
Бурнос
77
Минаев
49
Джигеро
3
3
49
Джигеро
21
Шевченко
30
Лихтин
30
Лихтин
21
Шевченко
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
16
Денис Шелихов
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Славии-Мозырь», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»