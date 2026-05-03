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  • «Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 13:50
Витебск
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
86
Марин Згомба
АП
9
Руслан Теверов
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
4-1-2-2-1
50
Гойло
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
91
Назаренко
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
3-3-1-3
16
Абрамович
4
Калачев
18
Мельников
44
Луцевич
22
Лукашов
6
Кузнецов
27
Чикида
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
30
Башилов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
30
Башилов
86
Згомба
86
Згомба
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
21
Бурнос
21
Бурнос
77
Минаев
49
Джигеро
3
3
49
Джигеро
21
Шевченко
30
Лихтин
30
Лихтин
21
Шевченко
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
16
Денис Шелихов
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Славии-Мозырь», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Славия-Мозырь»

«Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Витебск
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