3 мая на стадионе «ЦСК» в Витебске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Витебск» примет мозырскую «Славию-Мозырь». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не проигрывают три тура подряд, а гости пытаются прервать серию без побед.

«Витебск»

Витебляне подходят к матчу после гостевой ничьей с «Нафтаном» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Роман Минаев с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Витебск» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах.

«Славия-Мозырь»

Мозыряне подходят к матчу после домашней ничьей с «Неманом» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Терентий Луцевич с 3 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром. «Славия-Мозырь» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и не выигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. Гости одержали три победы подряд в гостевых матчах против «Витебска» и забивают в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Витебск»

Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах

Проиграл 3 последних домашних очных матча против «Славии-Мозырь»

«Славия-Мозырь»

Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

Победа в 3 последних гостевых очных матчах против «Витебска»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Витебска»

Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Витебск» – «Славия-Мозырь»

«Витебск» имеет преимущество домашнего поля и находится в лучшей форме. «Славия-Мозырь» практически не забивает и не может победить пять матчей подряд. Однако гости имеют историческое преимущество в гостевых матчах против «Витебска». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки