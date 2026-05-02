3 мая на стадионе «ЦСК» в Витебске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Витебск» примет мозырскую «Славию-Мозырь». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не проигрывают три тура подряд, а гости пытаются прервать серию без побед.
«Витебск»
Витебляне подходят к матчу после гостевой ничьей с «Нафтаном» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Роман Минаев с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Витебск» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах.
«Славия-Мозырь»
Мозыряне подходят к матчу после домашней ничьей с «Неманом» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Терентий Луцевич с 3 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром. «Славия-Мозырь» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и не выигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. Гости одержали три победы подряд в гостевых матчах против «Витебска» и забивают в четырeх последних очных встречах.
Факты о командах
«Витебск»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
- Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах
- Проиграл 3 последних домашних очных матча против «Славии-Мозырь»
«Славия-Мозырь»
- Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
- Победа в 3 последних гостевых очных матчах против «Витебска»
- Забивает в 4 последних очных матчах против «Витебска»
- Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
Прогноз на матч «Витебск» – «Славия-Мозырь»
«Витебск» имеет преимущество домашнего поля и находится в лучшей форме. «Славия-Мозырь» практически не забивает и не может победить пять матчей подряд. Однако гости имеют историческое преимущество в гостевых матчах против «Витебска». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.
Рекомендованные ставки
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.8
- Победа «Витебска» с форой (0)