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«Витебск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80

02 мая 2026 11:09
Витебск - Славия-Мозырь
03 мая 2026, воскресенье 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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1.80
Тотал матча меньше 2.5
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3 мая на стадионе «ЦСК» в Витебске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Витебск» примет мозырскую «Славию-Мозырь». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не проигрывают три тура подряд, а гости пытаются прервать серию без побед.

«Витебск»

Витебляне подходят к матчу после гостевой ничьей с «Нафтаном» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Роман Минаев с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Витебск» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах.

«Славия-Мозырь»

Мозыряне подходят к матчу после домашней ничьей с «Неманом» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Терентий Луцевич с 3 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром. «Славия-Мозырь» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и не выигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. Гости одержали три победы подряд в гостевых матчах против «Витебска» и забивают в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Витебск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах
  • Проиграл 3 последних домашних очных матча против «Славии-Мозырь»

«Славия-Мозырь»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • Победа в 3 последних гостевых очных матчах против «Витебска»
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Витебска»
  • Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Витебск» – «Славия-Мозырь»

«Витебск» имеет преимущество домашнего поля и находится в лучшей форме. «Славия-Мозырь» практически не забивает и не может победить пять матчей подряд. Однако гости имеют историческое преимущество в гостевых матчах против «Витебска». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.8
  • Победа «Витебска» с форой (0)

1.80
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Витебск
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