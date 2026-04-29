Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

29 апреля 2026 9:00
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
30 апр. 2026, четверг 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку

30 апреля на стадионе «Аль-Охдуд» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Охдуд» примет «Аль-Иттифак». Встреча аутсайдера и крепкого середняка имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне прямого вылета и отчаянно нуждаются в очках, а гости пытаются подняться в верхнюю часть таблицы.

«Аль-Охдуд»

Хозяева переживают катастрофический сезон и находятся на предпоследнем месте. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Оборона «Аль-Охдуда» является одной из худших в лиге – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.20 гола за игру. Команда пропускает в 14 из 16 последних матчей и потерпела поражение от «Дамака» (0:2) в прошлом туре.

«Аль-Иттифак»

Гости подходят к матчу после поражения от лидера «Аль-Насра» (0:1), что стало очередным подтверждением проблем на выезде – шесть поражений подряд в гостях. Команда пропускает в девяти последних матчах Высшей лиги. Джорджиньо Вейналдум с 15 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Исторически «Аль-Иттифак» доминирует над «Аль-Охдудом», одержав три победы подряд в очных матчах и не пропуская в этих встречах.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Аль-Иттифака»
  • Не забивает в 3 последних очных матчах против «Аль-Иттифака»

«Аль-Иттифак»

  • Проигрывает в 6 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Аль-Охдуда»
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Аль-Охдуда»

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал три победы подряд над «Аль-Охдудом», не пропуская в этих встречах. Хозяева практически не забивают и пропускают в огромных количествах. Несмотря на слабую гостевую форму «Аль-Иттифака», уровень соперника позволяет рассчитывать на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттифака» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Охдуда» меньше 0.5

Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Охдуд
Другие прогнозы
30.04.2026
19:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Иттифака»
30.04.2026
21:00
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд - Аль-Фейха
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
30.04.2026
22:00
1.86
Лига Европы, 1/2 финала
Брага - Фрайбург
Обе забьют — да
30.04.2026
22:00
2.05
Лига Европы, 1/2 финала
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Тотал матча больше 2.5
30.04.2026
22:00
1.60
Лига конференций, 1/2 финала
Райо Вальекано - Страсбур
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
30.04.2026
22:00
3.80
Лига конференций, 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас
Победа «Шахтера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 