Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Португалия – Нигерия: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2

09 июня 2026 8:46
Португалия - Нигерия
10 июн. 2026, среда 22:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе забьют – да
Сделать ставку

10 июня 2026 года в 22:45 сборные Португалии и Нигерии сыграют в товарищеском матче.

Португалия

Португалия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и в 11 из 13 последних в целом. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Чили (2:1). Хозяева явные фавориты.

Нигерия

Нигерия также в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и в 6 последних в целом. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах), забивают в 5 последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче ничья с Польшей (2:2). Гости будут серьeзным испытанием.

Факты о командах

Португалия

  • Не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено
  • Победа над Чили (2:1)

Нигерия

  • Не проигрывают в 5 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Ничья с Польшей (2:2)

Прогноз на матч Португалия – Нигерия

Встречаются две команды в отличной форме с мощными атаками. Португалия дома – фаворит, но Нигерия умеет забивать. Ожидаются голы с обеих сторон. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2
  • Победа Португалии

2.00
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Португалия
Другие прогнозы
10.06.2026
22:45
2.00
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Нигерия
Обе забьют – да
10.06.2026
23:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Коста-Рика
Тотал голов меньше 2.5
10.06.2026
23:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Алжир
Победа Алжира
11.06.2026
22:00
4.50
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
Мексика - ЮАР
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 