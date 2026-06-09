10 июня 2026 года в 22:45 сборные Португалии и Нигерии сыграют в товарищеском матче.

Португалия

Португалия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и в 11 из 13 последних в целом. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Чили (2:1). Хозяева явные фавориты.

Нигерия

Нигерия также в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и в 6 последних в целом. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах), забивают в 5 последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче ничья с Польшей (2:2). Гости будут серьeзным испытанием.

Факты о командах

Португалия

Не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено

Победа над Чили (2:1)

Нигерия

Не проигрывают в 5 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Ничья с Польшей (2:2)

Прогноз на матч Португалия – Нигерия

Встречаются две команды в отличной форме с мощными атаками. Португалия дома – фаворит, но Нигерия умеет забивать. Ожидаются голы с обеих сторон. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки