29 апреля на стадионе «Кинг Абдалла» в Бурайде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Таавун» примет «Аль-Иттихад». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в азиатских кубках. Обе команды демонстрируют отличную результативность и проблемы в обороне.

«Аль-Таавун»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Аль-Нажмой» (2:1), которая позволила закрепиться в пятeрке. Команда стабильно забивает в десяти последних турах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Рохер Мартинес с 21 голом в 29 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Однако оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок, команда пропускает в 11 последних матчах.

«Аль-Иттихад»

Гости подходят к матчу после результативного поражения от «Неома» (3:4) в чемпионате и вылета из Лиги чемпионов Азии. Команда стабильно забивает в восьми последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Уссем Ауар с 11 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Гостевая форма «Аль-Иттихада» оставляет желать лучшего – четыре поражения подряд на выезде. Исторически гости доминируют над «Аль-Таавуном», одержав три победы подряд в очных матчах.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

Забивает в 10 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 11 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Проиграл 3 последних очных матча против «Аль-Иттихада»

«Аль-Иттихад»

Забивает в 8 последних матчах Высшей лиги

Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Победа в 3 последних очных матчах против «Аль-Таавуна»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Аль-Таавуна»

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»

Встреча двух команд с отличной результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Аль-Таавун» имеет преимущество домашнего поля и забивает в десяти последних турах. «Аль-Иттихад» катастрофически играет на выезде и потерпел четыре поражения подряд в гостях. Несмотря на историческое преимущество гостей в очных встречах, текущая форма хозяев выглядит предпочтительнее.

