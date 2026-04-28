«Аль-Наср» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

28 апреля 2026 9:18
Аль-Наср - Аль-Ахли
29 апр. 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
29 апреля на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде состоится главный матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Ахли». Встреча лидера чемпионата и одного из главных преследователей обещает стать настоящим украшением тура. Обе команды демонстрируют впечатляющую форму и результативность.

«Аль-Наср»

«Всемирные» являются безоговорочным лидером чемпионата и одержали 15 побед подряд в Высшей лиге – феноменальное достижение. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 58 и является самой результативной – 79 голов в 29 турах. «Аль-Наср» забивает в 23 последних матчах чемпионата и в 30 последних матчах во всех турнирах. Криштиану Роналду с 26 голами в 31 матче остаeтся главной ударной силой. Атака команды впечатляет – 17 голов в пяти последних играх и средний показатель 3.40 гола за матч. «Аль-Наср» вышел в финал азиатской Лиги чемпионов 2. Исторически хозяева доминируют над «Аль-Ахли», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей.

«Аль-Ахли»

«Королевские» идут на третьем месте и продолжают борьбу за серебро. Команда одержала четыре победы подряд во всех турнирах и стабильно забивает в девяти последних матчах Высшей лиги. Айвен Тоуни с 37 голами в 44 матчах является одним из лучших бомбардиров мирового футбола. «Аль-Ахли» забивает в 14 последних матчах во всех турнирах и удачно играет в гостях против «Аль-Насра», не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей в чемпионате.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • Победа в 15 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 23 последних матчах Высшей лиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 58
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.40 гола за игру
  • Забивает в 12 последних очных матчах против «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли»

  • Победа в 4 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Аль-Насра» в чемпионате
  • Забивает в 14 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»

Главное противостояние саудовского футбола обещает быть результативным и напряжeнным. «Аль-Наср» демонстрирует космическую результативность и одержал 15 побед подряд. «Аль-Ахли» также находится в отличной форме и традиционно удачно играет в гостях против «всемирных». Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот, где преимущество домашнего поля может сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Победа «Аль-Насра»

Автор: Ланьков Роман
