Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.42

28 апреля 2026 8:41
Аль-Рияд - Аль-Кадисия
29 апр. 2026, среда 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Аль-Кадисии»
Сделать ставку

29 апреля на стадионе «Принц Фейсал бин Фахд» в Эр-Рияде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Рияд» примет «Аль-Кадисию». Встреча аутсайдера и одного из лидеров чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Гости борются за место в Лиге чемпионов Азии и имеют в составе лучшего бомбардира лиги.

«Аль-Рияд»

Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за сохранение прописки в элите. Команда пропускает в семи последних матчах Высшей лиги и демонстрирует проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх. При этом атака «Аль-Рияда» выглядит достойно – 8 голов за тот же отрезок и средний показатель 1.60 гола за матч. Тозе с 8 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Команда забивает в четырeх последних турах.

«Аль-Кадисия»

Гости проводят отличный сезон и уверенно идут на четвeртом месте. Команда стабильно забивает в 22 последних матчах Высшей лиги и в 23 последних матчах во всех турнирах. Атака «Аль-Кадисии» впечатляет – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Хулиан Киньонес с 30 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром лиги и главной ударной силой. «Аль-Кадисия» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей и забивает в семи последних очных встречах против «Аль-Рияда».

Факты о командах

«Аль-Рияд»

  • Пропускает в 7 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Проиграл последний очный матч со счeтом 0:4

«Аль-Кадисия»

  • Забивает в 22 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей
  • Забивает в 7 последних очных матчах против «Аль-Рияда»

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Гости забивают в 22 матчах подряд и имеют в составе лучшего бомбардира лиги. «Аль-Рияд» пропускает в семи последних турах и находится в зоне вылета. Ожидаем результативный матч с победой гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Кадисии» – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 1.5

Автор: Воронцов Егор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 