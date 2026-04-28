29 апреля на стадионе «Принц Фейсал бин Фахд» в Эр-Рияде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Рияд» примет «Аль-Кадисию». Встреча аутсайдера и одного из лидеров чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Гости борются за место в Лиге чемпионов Азии и имеют в составе лучшего бомбардира лиги.
«Аль-Рияд»
Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за сохранение прописки в элите. Команда пропускает в семи последних матчах Высшей лиги и демонстрирует проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх. При этом атака «Аль-Рияда» выглядит достойно – 8 голов за тот же отрезок и средний показатель 1.60 гола за матч. Тозе с 8 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Команда забивает в четырeх последних турах.
«Аль-Кадисия»
Гости проводят отличный сезон и уверенно идут на четвeртом месте. Команда стабильно забивает в 22 последних матчах Высшей лиги и в 23 последних матчах во всех турнирах. Атака «Аль-Кадисии» впечатляет – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Хулиан Киньонес с 30 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром лиги и главной ударной силой. «Аль-Кадисия» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей и забивает в семи последних очных встречах против «Аль-Рияда».
Факты о командах
«Аль-Рияд»
- Проиграл последний очный матч со счeтом 0:4
«Аль-Кадисия»
- Пропускает в 6 последних матчах Высшей лиги
Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»
«Аль-Кадисия» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Гости забивают в 22 матчах подряд и имеют в составе лучшего бомбардира лиги. «Аль-Рияд» пропускает в семи последних турах и находится в зоне вылета. Ожидаем результативный матч с победой гостей.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аль-Кадисии» – коэффициент 1.42
- Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 1.5