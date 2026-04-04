4 апреля в 27-м туре российской Первой лиги встречаются «Шинник» и КАМАЗ. Матч в Ярославле начнется в 16:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика с 32 очками занимает 13-е место в Первой лиге. «Шинник» добыл 7 побед, 11 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 22:23.

Последние результаты:

28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0;

22.03.26 «Спартак» К – «Шинник» – 1:1;

15.03.26 «Шинник» – «Енисей» – 1:1.

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 38 очков и занимает 5-е место. Подопечные Антона Хазова добыли 9 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:28.

Предыдущие результаты:

28.03.26 «Факел» – КАМАЗ – 0:0;

21.03.26 КАМАЗ – «Черноморец» – 3:1;

14.03.26 КАМАЗ – «Ротор» – 1:1.

Очные встречи

20.09.25 КАМАЗ – «Шинник» – 0:0;

15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;

29.09.24 КАМАЗ – «Шинник» – 3:0.

Прогноз на матч «Шинник» – КАМАЗ

КАМАЗ продолжает борьбу за топ-4 и право побороться за выход в РПЛ в стыках. «Шинник» находится в нижней части таблицы, но от заветной четверки отстает всего на 7 очков. Правда, к зоне вылета ярославцы еще ближе – 6 баллов. «Шинник» очень плох в атаке (22 гола, меньше только у последнего «Сокола»), зато надежен в обороне, а гости вряд ли будут рисковать.