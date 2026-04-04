Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шинник» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.78

04 апреля 2026 9:20
Шинник - КАМАЗ
04 апр. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Прогноз – ТМ (2,0)
Сделать ставку

4 апреля в 27-м туре российской Первой лиги встречаются «Шинник» и КАМАЗ. Матч в Ярославле начнется в 16:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика с 32 очками занимает 13-е место в Первой лиге. «Шинник» добыл 7 побед, 11 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 22:23.

Последние результаты:

  • 28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0;
  • 22.03.26 «Спартак» К – «Шинник» – 1:1;
  • 15.03.26 «Шинник» – «Енисей» – 1:1.

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 38 очков и занимает 5-е место. Подопечные Антона Хазова добыли 9 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:28.

Предыдущие результаты:

  • 28.03.26 «Факел» – КАМАЗ – 0:0;
  • 21.03.26 КАМАЗ – «Черноморец» – 3:1;
  • 14.03.26 КАМАЗ – «Ротор» – 1:1.

Очные встречи

  • 20.09.25 КАМАЗ – «Шинник» – 0:0;
  • 15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;
  • 29.09.24 КАМАЗ – «Шинник» – 3:0.

Прогноз на матч «Шинник» – КАМАЗ

КАМАЗ продолжает борьбу за топ-4 и право побороться за выход в РПЛ в стыках. «Шинник» находится в нижней части таблицы, но от заветной четверки отстает всего на 7 очков. Правда, к зоне вылета ярославцы еще ближе – 6 баллов. «Шинник» очень плох в атаке (22 гола, меньше только у последнего «Сокола»), зато надежен в обороне, а гости вряд ли будут рисковать.

  • Прогноз – ТМ (2,0) с кф. 1.78.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

1.78
Прогноз – ТМ (2,0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Шинник
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 