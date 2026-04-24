«Вольфсбург» – «Боруссия» М: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.64

24 апреля 2026 10:07
Вольфсбург - Боруссия М
25 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
1.64
Победа «Вольфсбурга» с форой 0
25 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. Гладбахская «Боруссия» проведет гостевой матч против «Вольфсбурга».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» подходит к матчу в разгар борьбы за выживание: 17-е место в таблице Бундеслиги, всего 24 очка после 30 туров. В последних играх наметились проблески прогресса. Победа в Берлине над «Унионом» может неслабо поднять боевой дух. Теперь подопечным многоопытного Дитера Хекинга необходимо развить успех.

Последние три игры:

  • Унион – Вольфсбург 1:2
  • Вольфсбург – Айнтрахт 1:2
  • Байер – Вольфсбург 6:3

«Боруссия М»

«Жеребцы» пожалуют на «Фольксваген Арену», занимая 13-е место с 31 зачетным баллом. Под руководством Ойгена Полански «Мeнхенгладбах» выбрал более осторожный и прагматичный стиль. Польский специалист сделал ставку на компактность в обороне и быстрые контратаки. Такой подход позволяет сохранить прописку в БЛ, но на большее «Боруссии» явно не хватает.

Последние три игры:

  • Боруссия М – Майнц 1:1
  • Лейпциг – Боруссия М 1:0
  • Боруссия М– Хайденхайм 2:2

Очные встречи

  • Боруссия М – Вольфсбург 1:3
  • Боруссия М – Вольфсбург 1:1
  • Вольфсбург – Боруссия М 5:1

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Боруссия М»

«Волки» отчаянно цепляются за место в элите немецкого футбола. «Боруссия» штампует ничьи и есть мнение, что «Вольфсбург» как минимум не уступит. Соперники плюс/минус равны по классу и потенциалу и хозяева обязаны набирать очки.

Прогноз: победа «Вольфсбурга» с форой 0, кеф – 1,64. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Боруссия М Вольфсбург
