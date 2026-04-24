«Аугсбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

24 апреля 2026 9:00
Аугсбург - Айнтрахт
25 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
1.45
Обе забьют — да
25 апреля на «ВВК Арене» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Обе команды демонстрируют хорошую результативность и проблемы в обороне.

«Аугсбург»

Баварцы подходят к матчу в отличном настроении после сенсационной гостевой победы над «Байером» со счeтом 2:1, которая продлила беспроигрышную серию до трeх матчей. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и уверенно чувствует себя на своeм поле, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних матчей. Фабиан Ридер с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «Аугсбурга» – в командном взаимодействии.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы подходят к матчу после домашнего поражения от «РБ Лейпциг» (1:3), которое обнажило проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх. При этом команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует хорошую результативность. Йонатан Буркардт с 12 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Исторически «Айнтрахт» удачно играет против «Аугсбурга», не проигрывая в 11 из 13 последних матчей.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 6 последних матчах

«Айнтрахт»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против «Аугсбурга»
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Аугсбурга»

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт»

Встреча двух равных по силам соперников обещает быть результативной и напряжeнной. «Аугсбург» имеет преимущество домашнего поля и находится в хорошей форме после победы над «Байером». «Айнтрахт» обладает историческим преимуществом в очных встречах и стабильно забивает. Ожидаем открытый футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.45
  • Победа «Аугсбурга» с форой (0)

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига
