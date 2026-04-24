25 апреля на «ВВК Арене» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Обе команды демонстрируют хорошую результативность и проблемы в обороне.

«Аугсбург»

Баварцы подходят к матчу в отличном настроении после сенсационной гостевой победы над «Байером» со счeтом 2:1, которая продлила беспроигрышную серию до трeх матчей. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и уверенно чувствует себя на своeм поле, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних матчей. Фабиан Ридер с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «Аугсбурга» – в командном взаимодействии.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы подходят к матчу после домашнего поражения от «РБ Лейпциг» (1:3), которое обнажило проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх. При этом команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует хорошую результативность. Йонатан Буркардт с 12 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Исторически «Айнтрахт» удачно играет против «Аугсбурга», не проигрывая в 11 из 13 последних матчей.

Факты о командах

«Аугсбург»

Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 6 последних матчах

«Айнтрахт»

Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 4 последних матчах Бундеслиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против «Аугсбурга»

Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Аугсбурга»

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт»

Встреча двух равных по силам соперников обещает быть результативной и напряжeнной. «Аугсбург» имеет преимущество домашнего поля и находится в хорошей форме после победы над «Байером». «Айнтрахт» обладает историческим преимуществом в очных встречах и стабильно забивает. Ожидаем открытый футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки