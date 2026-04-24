«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

24 апреля 2026 8:08
Вест Хэм - Эвертон
25 апр. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
1.90
Тотал матча меньше 2.5
25 апреля на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Эвертон». Встреча команд с разным турнирным положением обещает быть напряжeнной: хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, а гости уверенно расположились в середине таблицы и решают локальные задачи.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» переживают сложный сезон и балансируют на грани вылета в Чемпионшип. Ничья с «Кристал Пэлас» (0:0) в прошлом туре позволила набрать важное очко, но для спасения этого недостаточно. На своeм поле «Вест Хэм» традиционно силeн и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. Атака команды выглядит достойно – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Джеррод Боуэн с 10 голами в 37 матчах остаeтся главной атакующей опцией и лидером команды.

«Эвертон»

«Ириски» проводят добротный сезон и уверенно располагаются в верхней половине таблицы. Поражение от «Ливерпуля» (1:2) в мерсисайдском дерби стало болезненным, но команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в трeх последних матчах подряд. На выезде «Эвертон» играет уверенно и не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей АПЛ. Бету с 9 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «ирисок» – в сбалансированной командной игре.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Эвертона»
  • Победа в последнем домашнем матче над «Вулверхэмптоном» (4:0)

«Эвертон»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей АПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Вест Хэма»

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Эвертон»

«Вест Хэм» имеет преимущество домашнего поля и отчаянно нуждается в очках для спасения. «Эвертон» уверенно играет на выезде и стабильно забивает в последних матчах. Исторически команды часто играют вничью – три последних очных встречи завершились мирными исходами. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где многое будет зависеть от реализации стандартных положений.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.9
  • Ничья

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Эвертон Вест Хэм
