2 июня 2026 года в 20:00 сборные Марокко и Мадагаскара сыграют в товарищеском матче.

Марокко

Марокко – абсолютный фаворит. 20 матчей без поражений, 8 матчей без проигрыша в товарищеских встречах, забивают в 8 последних. Атака мощная – 2.00 гола за игру. Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче разгром Бурунди (5:0). Марокко на ходу и не оставляет шансов соперникам.

Мадагаскар

Мадагаскар – крепкий африканский середняк. Не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, забивают в 13 последних. Атака приличная – 2.20 гола за игру. Оборона слабая – 1.60 пропущенных, пропускают в 5 из 7 матчей. В прошлом матче ничья с Экваториальной Гвинеей (1:1). Против такого Марокко шансов практически нет.

Факты о командах

Марокко

20 матчей без поражений

8 матчей без поражений в товарищеских

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

Разгром Бурунди (5:0)

Мадагаскар

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

За 5 матчей: 2.20 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 13 последних матчах

Прогноз на матч Марокко – Мадагаскар

Марокко – одна из сильнейших сборных Африки, в фантастической форме. Мадагаскар умеет забивать, но против такой защиты это будет сложно. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

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