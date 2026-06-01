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Марокко – Мадагаскар: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.40

01 июня 2026 9:12
Марокко - Мадагаскар
02 июн. 2026, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Тотал голов меньше 3
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2 июня 2026 года в 20:00 сборные Марокко и Мадагаскара сыграют в товарищеском матче.

Марокко

Марокко – абсолютный фаворит. 20 матчей без поражений, 8 матчей без проигрыша в товарищеских встречах, забивают в 8 последних. Атака мощная – 2.00 гола за игру. Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче разгром Бурунди (5:0). Марокко на ходу и не оставляет шансов соперникам.

Мадагаскар

Мадагаскар – крепкий африканский середняк. Не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, забивают в 13 последних. Атака приличная – 2.20 гола за игру. Оборона слабая – 1.60 пропущенных, пропускают в 5 из 7 матчей. В прошлом матче ничья с Экваториальной Гвинеей (1:1). Против такого Марокко шансов практически нет.

Факты о командах

Марокко

  • 20 матчей без поражений
  • 8 матчей без поражений в товарищеских
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • Разгром Бурунди (5:0)

Мадагаскар

  • Не проигрывают в 6 из 8 матчей
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 13 последних матчах

Прогноз на матч Марокко – Мадагаскар

Марокко – одна из сильнейших сборных Африки, в фантастической форме. Мадагаскар умеет забивать, но против такой защиты это будет сложно. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 3 – коэффициент 1.40
  • Победа Марокко

1.40
Тотал голов меньше 3
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Мадагаскар Марокко
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