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Хорватия – Бельгия: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 2.75

01 июня 2026 8:03
Хорватия - Бельгия
02 июн. 2026, вторник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.75
Победа Бельгии
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2 июня 2026 года в 19:00 сборные Хорватии и Бельгии сыграют в товарищеском матче.

Хорватия

Хорваты традиционно сильны в атаке. Забивают в 5 последних матчах, 2.40 гола в среднем за 5 игр. Однако оборона хромает – пропускают в 4 последних матчах, 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от Бразилии (1:3). Хорватия не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но с Бельгией история не на их стороне.

Бельгия

Бельгия в фантастической атакующей форме. 18 голов за 5 матчей (3.60 в среднем) – это уровень топ-сборной. Забивают в 5 последних матчах. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче ничья с Мексикой (1:1). Бельгия не проигрывает в 11 последних матчах и имеет положительную историю встреч с Хорватией – 5 из 7 матчей без поражений.

Факты о командах

Хорватия

  • За 5 матчей: 2.40 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Не проигрывают в 9 из 11 матчей

Бельгия

  • 11 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 3.60 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • 18 голов в 5 матчах
  • Не проигрывают Хорватии в 5 из 7 встреч

Прогноз на матч Хорватия – Бельгия

Бельгия – фаворит. Их атака валит всех – 3.60 гола за матч. Хорватия тоже умеет забивать, но оборона у них слабее. История на стороне бельгийцев. Ожидается результативный матч с обменом голами, но победа Бельгии вероятнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бельгии – коэффициент 2.75
  • Обе забьют – да

2.75
Победа Бельгии
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Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Бельгия Хорватия
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