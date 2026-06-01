2 июня 2026 года в 19:00 сборные Хорватии и Бельгии сыграют в товарищеском матче.

Хорватия

Хорваты традиционно сильны в атаке. Забивают в 5 последних матчах, 2.40 гола в среднем за 5 игр. Однако оборона хромает – пропускают в 4 последних матчах, 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от Бразилии (1:3). Хорватия не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но с Бельгией история не на их стороне.

Бельгия

Бельгия в фантастической атакующей форме. 18 голов за 5 матчей (3.60 в среднем) – это уровень топ-сборной. Забивают в 5 последних матчах. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче ничья с Мексикой (1:1). Бельгия не проигрывает в 11 последних матчах и имеет положительную историю встреч с Хорватией – 5 из 7 матчей без поражений.

Факты о командах

Хорватия

За 5 матчей: 2.40 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

Не проигрывают в 9 из 11 матчей

Бельгия

11 матчей без поражений

За 5 матчей: 3.60 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

18 голов в 5 матчах

Не проигрывают Хорватии в 5 из 7 встреч

Прогноз на матч Хорватия – Бельгия

Бельгия – фаворит. Их атака валит всех – 3.60 гола за матч. Хорватия тоже умеет забивать, но оборона у них слабее. История на стороне бельгийцев. Ожидается результативный матч с обменом голами, но победа Бельгии вероятнее.

Рекомендованные ставки