2 июня 2026 года в 20:00 сборные Грузии и Румынии сыграют в товарищеском матче.
Грузия
Грузины в неплохой форме в товарищеских матчах: 6 матчей без поражений, забивают в 6 подряд. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. Но оборона – катастрофа: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр, пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлом матче победа над Литвой (2:0). Грузия умеет забивать, но и пропускает много.
Румыния
Румыния – неудобный соперник для Грузии. Не проигрывают грузинам в 7 из 8 последних матчей и забивают в 8 последних встречах. Атака стабильна – 1.80 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от Словакии (0:2). В гостях у румын проблемы – 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде.
Факты о командах
Грузия
- 6 матчей без поражений в товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено
- Забивают в 6 последних товарищеских матчах
- Пропускают в 5 из 7 матчей
Румыния
- Не проигрывают Грузии в 7 из 8 встреч
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
- Забивают Грузии в 8 последних матчах
- 3 поражения подряд в гостях в товарищеских матчах
Прогноз на матч Грузия – Румыния
Румыния исторически доминирует над Грузией и регулярно забивает. Оборона грузин дырявая – 2.40 пропущенных за матч. Ожидаются голы с обеих сторон. Румыния ближе к победе, но гарантий нет.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.75
- Тотал голов больше 2.5