2 июня 2026 года в 20:00 сборные Грузии и Румынии сыграют в товарищеском матче.

Грузия

Грузины в неплохой форме в товарищеских матчах: 6 матчей без поражений, забивают в 6 подряд. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. Но оборона – катастрофа: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр, пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлом матче победа над Литвой (2:0). Грузия умеет забивать, но и пропускает много.

Румыния

Румыния – неудобный соперник для Грузии. Не проигрывают грузинам в 7 из 8 последних матчей и забивают в 8 последних встречах. Атака стабильна – 1.80 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от Словакии (0:2). В гостях у румын проблемы – 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде.

Факты о командах

Грузия

6 матчей без поражений в товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено

Забивают в 6 последних товарищеских матчах

Пропускают в 5 из 7 матчей

Румыния

Не проигрывают Грузии в 7 из 8 встреч

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Забивают Грузии в 8 последних матчах

3 поражения подряд в гостях в товарищеских матчах

Прогноз на матч Грузия – Румыния

Румыния исторически доминирует над Грузией и регулярно забивает. Оборона грузин дырявая – 2.40 пропущенных за матч. Ожидаются голы с обеих сторон. Румыния ближе к победе, но гарантий нет.

Рекомендованные ставки