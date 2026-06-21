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Уругвай – Кабо-Верде: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

21 июня 2026 9:00
Уругвай - Кабо-Верде
22 июн. 2026, понедельник 01:00 | Чемпионат мира, группа H, 2 тур
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4.20
Ничья
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде пройдет 22 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Уругвайцы стартовали на турнире с ничьей против Саудовской Аравии (1:1) и испытывают серьезные проблемы в атаке – всего три гола в пяти последних матчах. Кабо-Верде, напротив, начал турнир с неожиданной ничьей против Испании (0:0) и выглядит уверенно, забивая в среднем 1,8 гола за последние пять игр. Сможет ли африканский дебютант продолжить удивлять и отобрать очки у именитого соперника, или Уругвай воспользуется опытом и добьется первой победы на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Уругвая подходит к игре с тревожной статистикой в атаке: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничьи с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), поражение от США (1:5) и ничья с Мексикой (0:0). Уругвайцы не могут найти свою игру в атаке, а оборона выглядит нестабильной, что создает серьезные риски даже против такого соперника, как Кабо-Верде.

Кабо-Верде подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Испанией (0:0) в стартовом туре, а также одержала победы над Бермудскими островами (3:0) и Сербией (3:0), выиграла по пенальти у Финляндии (1:1, пен. 4:2) и одержала победу над Чили (4:2). Африканцы демонстрируют уверенную игру в атаке и способны создавать моменты даже против топ-соперников, что делает их опасным соперником для Уругвая.

Итоговый вывод: Уругвай имеет преимущество в классе и опыте, но его атака находится в кризисе, а оборона нестабильна. Кабо-Верде, напротив, показывает организованную игру и стабильную результативность, что позволяет им рассчитывать на положительный исход. Учитывая текущую форму и проблемы уругвайцев в нападении, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Уругвай испытывает серьезные проблемы в атаке (0,6 гола в среднем за последние пять матчей) и нестабилен в обороне, тогда как Кабо-Верде демонстрирует уверенную игру и стабильную результативность. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма африканской команды позволяет им рассчитывать на положительный результат. Учитывая кризис уругвайцев в атаке, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Мануэль Угарте
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЦП
21
Федерико Виньяс
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
0
Сидни Кабрал
ЛЗ
0
Родиней Родиней
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ПЗ
0
Жоване Кабрал Жоване Кабрал
ЛП
6
Кевин Ленини
ЦП
0
Жамиру Жамиру
ЦП
15
Ларос Дуарте
ЦП
0
Райан Мендеш
ПП
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
4-5-1
23
Муслера
17
Винья
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
20
Араухо
21
Виньяс
8
Вальверде
6
Бентанкур
9
Нуньес
4-5-1
1
Возинья
22
Морейра
0
Родиней
4
Лопеш
0
Кабрал
0
Мендеш
6
Ленини
0
Жамиру
15
Дуарте
0
Жоване Кабрал
19
Роша Ливраменто
Остались в запасе
Уругвай
Кабо-Верде
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту

Прогноз на победителя

Уругвай испытывает кризис в атаке (0,6 гола в среднем) и нестабилен в обороне, тогда как Кабо-Верде демонстрирует организованную игру и стабильную результативность (1,8 гола в среднем). Учитывая эти факторы, ничья выглядит наиболее вероятным исходом в этом матче. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится 22 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Уругвай – Кабо-Верде: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

4.20
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Кабо-Верде Уругвай
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