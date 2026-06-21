Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде пройдет 22 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Уругвайцы стартовали на турнире с ничьей против Саудовской Аравии (1:1) и испытывают серьезные проблемы в атаке – всего три гола в пяти последних матчах. Кабо-Верде, напротив, начал турнир с неожиданной ничьей против Испании (0:0) и выглядит уверенно, забивая в среднем 1,8 гола за последние пять игр. Сможет ли африканский дебютант продолжить удивлять и отобрать очки у именитого соперника, или Уругвай воспользуется опытом и добьется первой победы на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Уругвая подходит к игре с тревожной статистикой в атаке: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничьи с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), поражение от США (1:5) и ничья с Мексикой (0:0). Уругвайцы не могут найти свою игру в атаке, а оборона выглядит нестабильной, что создает серьезные риски даже против такого соперника, как Кабо-Верде.

Кабо-Верде подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Испанией (0:0) в стартовом туре, а также одержала победы над Бермудскими островами (3:0) и Сербией (3:0), выиграла по пенальти у Финляндии (1:1, пен. 4:2) и одержала победу над Чили (4:2). Африканцы демонстрируют уверенную игру в атаке и способны создавать моменты даже против топ-соперников, что делает их опасным соперником для Уругвая.

Итоговый вывод: Уругвай имеет преимущество в классе и опыте, но его атака находится в кризисе, а оборона нестабильна. Кабо-Верде, напротив, показывает организованную игру и стабильную результативность, что позволяет им рассчитывать на положительный исход. Учитывая текущую форму и проблемы уругвайцев в нападении, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Уругвай испытывает серьезные проблемы в атаке (0,6 гола в среднем за последние пять матчей) и нестабилен в обороне, тогда как Кабо-Верде демонстрирует уверенную игру и стабильную результативность. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма африканской команды позволяет им рассчитывать на положительный результат. Учитывая кризис уругвайцев в атаке, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Уругвай 23 Фернандо Муслера ВР 17 Матиас Винья ЛЗ 16 Матиас Оливера ЦЗ 3 Себастьян Касерес ЦЗ 13 Гильермо Варела ПЗ 6 Родриго Бентанкур ЦП 5 Мануэль Угарте ЦП 20 Максимилиано Араухо ЦП 21 Федерико Виньяс ЦП 8 Федерико Вальверде ЦП 9 Дарвин Нуньес ЦФ Главный тренер Марсело Бьелса Кабо-Верде 1 Жозимар Диас Возинья ВР 0 Сидни Кабрал ЛЗ 0 Родиней Родиней ЦЗ 4 Роберту Лопеш ЦЗ 22 Стивен Морейра ПЗ 0 Жоване Кабрал Жоване Кабрал ЛП 6 Кевин Ленини ЦП 0 Жамиру Жамиру ЦП 15 Ларос Дуарте ЦП 0 Райан Мендеш ПП 19 Дайлон Роша Ливраменто ЦФ Главный тренер Педру «Бубишта» Бриту 4-5-1 23 Муслера 17 Винья 16 Оливера 3 Касерес 13 Варела 5 Угарте 20 Араухо 21 Виньяс 8 Вальверде 6 Бентанкур 9 Нуньес 4-5-1 1 Возинья 22 Морейра 0 Родиней 4 Лопеш 0 Кабрал 0 Мендеш 6 Ленини 0 Жамиру 15 Дуарте 0 Жоване Кабрал 19 Роша Ливраменто Остались в запасе Уругвай Кабо-Верде Главный тренер Марсело Бьелса Главный тренер Педру «Бубишта» Бриту Главный тренер Марсело Бьелса Главный тренер Педру «Бубишта» Бриту

Прогноз на победителя

Уругвай испытывает кризис в атаке (0,6 гола в среднем) и нестабилен в обороне, тогда как Кабо-Верде демонстрирует организованную игру и стабильную результативность (1,8 гола в среднем). Учитывая эти факторы, ничья выглядит наиболее вероятным исходом в этом матче. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится 22 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».