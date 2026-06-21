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Аргентина – Австрия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

21 июня 2026 9:00
Аргентина - Австрия
22 июн. 2026, понедельник 20:00 | Чемпионат мира, группа J, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа Аргентины с форой (-1,5)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии пройдет 22 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Действующие чемпионы мира уверенно стартовали на турнире, разгромив Алжир (3:0), и демонстрируют феноменальную форму – 15 голов в пяти последних матчах при всего одном пропущенном. Австрия также начала турнир с победы над Иорданией (3:1), но столкнется с совершенно другим уровнем сопротивления. Сможет ли австрийская машина дать бой аргентинским звездам, или пентакампеоны оформят вторую победу подряд и досрочно решат вопрос с выходом в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в феноменальном состоянии: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда разгромила Алжир (3:0) в стартовом туре, а также одержала победы над Исландией (3:0), Гондурасом (2:0), Замбией (5:0) и Мавританией (2:1). Аргентинцы забивают стабильно и разнообразно, а их оборона выглядит практически непробиваемой. В активе команды опытнейшие лидеры, способные решить исход любого матча. Против такой организованной и мощной сборной австрийцам будет крайне сложно.

Австрия также демонстрирует хорошие показатели: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Иорданию (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Тунисом (1:0), Южной Кореей (1:0), разгромила Гану (5:1) и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Австрийцы действуют дисциплинированно в обороне и эффективно в атаке, но против такого соперника, как Аргентина, им будет недостаточно просто надежной игры – нужно будет создавать моменты и реализовывать их, что против аргентинской обороны крайне сложно.

Итоговый вывод: Аргентина превосходит Австрию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и опыту игр на крупных турнирах. Австрия способна навязать борьбу, но разница в классе слишком велика. Учитывая текущую форму аргентинцев, победа действующих чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина находится в великолепной форме, забивая в среднем три гола за матч и практически не пропуская, тогда как Австрия, несмотря на хорошие результаты, уступает в классе и опыте. В единственной очной встрече (1990 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор уровни команд изменились кардинально, и текущая форма аргентинцев не оставляет сомнений в их превосходстве. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал аргентинцев, победа фаворита выглядит закономерной.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
25
Факундо Медина
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Тиаго Алмада
ЛП
24
Энцо Фернандес
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Лионель Месси
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
16
Филипп Мвене
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
18
Романо Шмид
ЦП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
4-4-2
23
Мартинес
25
Медина
6
Мартинес
13
Ромеро
4
Монтиэль
16
Алмада
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
22
Мартинес
4-5-1
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
16
Мвене
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
18
Шмид
6
Зайвальд
14
Калайджич
Остались в запасе
Аргентина
Австрия
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Ральф Рангник

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует феноменальную форму (3,0 гола в среднем и 0,2 пропущенного) и имеет огромное преимущество в классе, тогда как Австрия, несмотря на дисциплину, уступает в атакующей мощи и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа аргентинцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Аргентины и Австрии состоится 22 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Аргентина – Австрия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.93
Победа Аргентины с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Австрия Аргентина
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