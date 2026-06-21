Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии пройдет 22 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Действующие чемпионы мира уверенно стартовали на турнире, разгромив Алжир (3:0), и демонстрируют феноменальную форму – 15 голов в пяти последних матчах при всего одном пропущенном. Австрия также начала турнир с победы над Иорданией (3:1), но столкнется с совершенно другим уровнем сопротивления. Сможет ли австрийская машина дать бой аргентинским звездам, или пентакампеоны оформят вторую победу подряд и досрочно решат вопрос с выходом в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в феноменальном состоянии: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда разгромила Алжир (3:0) в стартовом туре, а также одержала победы над Исландией (3:0), Гондурасом (2:0), Замбией (5:0) и Мавританией (2:1). Аргентинцы забивают стабильно и разнообразно, а их оборона выглядит практически непробиваемой. В активе команды опытнейшие лидеры, способные решить исход любого матча. Против такой организованной и мощной сборной австрийцам будет крайне сложно.

Австрия также демонстрирует хорошие показатели: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Иорданию (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Тунисом (1:0), Южной Кореей (1:0), разгромила Гану (5:1) и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Австрийцы действуют дисциплинированно в обороне и эффективно в атаке, но против такого соперника, как Аргентина, им будет недостаточно просто надежной игры – нужно будет создавать моменты и реализовывать их, что против аргентинской обороны крайне сложно.

Итоговый вывод: Аргентина превосходит Австрию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и опыту игр на крупных турнирах. Австрия способна навязать борьбу, но разница в классе слишком велика. Учитывая текущую форму аргентинцев, победа действующих чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина находится в великолепной форме, забивая в среднем три гола за матч и практически не пропуская, тогда как Австрия, несмотря на хорошие результаты, уступает в классе и опыте. В единственной очной встрече (1990 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор уровни команд изменились кардинально, и текущая форма аргентинцев не оставляет сомнений в их превосходстве. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал аргентинцев, победа фаворита выглядит закономерной.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Аргентина 23 Эмилиано Мартинес ВР 25 Факундо Медина ЛЗ 6 Лисандро Мартинес ЦЗ 13 Кристиан Ромеро ЦЗ 4 Гонсало Монтиэль ПЗ 16 Тиаго Алмада ЛП 24 Энцо Фернандес ЦП 20 Алексис Мак Аллистер ЦП 7 Родриго Де Пауль ПП 22 Лаутаро Мартинес ЦФ 10 Лионель Месси ЦФ Главный тренер Лионель Скалони Австрия 1 Александер Шлагер ВР 16 Филипп Мвене ЛЗ 8 Давид Алаба ЦЗ 15 Филипп Линхарт ЦЗ 5 Стефан Пош ПЗ 4 Ксавер Шлагер ЦП 6 Николас Зайвальд ЦП 9 Марсель Забитцер ЦП 20 Конрад Лаймер ЦП 18 Романо Шмид ЦП 14 Саша Калайджич ЦФ Главный тренер Ральф Рангник 4-4-2 23 Мартинес 25 Медина 6 Мартинес 13 Ромеро 4 Монтиэль 16 Алмада 24 Фернандес 20 Мак Аллистер 7 Де Пауль 10 Месси 22 Мартинес 4-5-1 1 Шлагер 5 Пош 8 Алаба 15 Линхарт 16 Мвене 4 Шлагер 9 Забитцер 20 Лаймер 18 Шмид 6 Зайвальд 14 Калайджич Остались в запасе Аргентина Австрия Главный тренер Лионель Скалони Главный тренер Ральф Рангник Главный тренер Лионель Скалони Главный тренер Ральф Рангник

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует феноменальную форму (3,0 гола в среднем и 0,2 пропущенного) и имеет огромное преимущество в классе, тогда как Австрия, несмотря на дисциплину, уступает в атакующей мощи и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа аргентинцев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Аргентины и Австрии состоится 22 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».