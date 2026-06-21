Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Франции и Ирака пройдет 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Французы уверенно стартовали на турнире, обыграв Сенегал (3:1), и демонстрируют стабильную результативность – 12 голов в пяти последних матчах. Ирак, напротив, потерпел разгромное поражение от Норвегии (1:4) и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой действующим вице-чемпионам мира, или Франция оформит вторую победу и досрочно решит вопрос с выходом в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре в хорошей форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда обыграла Сенегал (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Северной Ирландией (3:1), Колумбией (3:1) и Бразилией (2:1), потерпев лишь одно поражение от Кот-д`Ивуара (1:2). Французы забивают стабильно и разнообразно, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Оборона не всегда безупречна, но против такого соперника, как Ирак, этого должно быть достаточно.

Ирак подходит к игре с серьезными проблемами: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Норвегии (1:4) на старте турнира, а также проиграла Венесуэле (0:2), сыграла вничью с Испанией (1:1), одержала победу над Андоррой (1:0) и Боливией (2:1). Иракцы способны создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Франция превосходит Ирак по всем компонентам – атакующей мощи, опыту и классу игроков. Ирак может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая текущую форму и мотивацию французов, победа действующих вице-чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция стабильно забивает и редко проигрывает, тогда как Ирак пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс французов не оставляют сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Франция 16 Майк Меньян ВР 19 Тео Эрнандес ЛЗ 17 Вильям Салиба ЦЗ 4 Дайот Упамекано ЦЗ 5 Жюль Кунде ПЗ 14 Адриан Рабьо ЦП 8 Орельен Чуамени ЦП 20 Десир Дуэ ЦП 7 Усман Дембеле ЦП 11 Майкл Олисе ЦП 10 Килиан Мбаппе ЦФ Главный тренер Дидье Дешам Ирак 12 Джалаль Хассан ВР 0 Мерхас Доски ЛЗ 0 Акам Хашим ЦЗ 4 Заид Тахсин ЦЗ 3 Хуссейн Али ПЗ 17 Али Джасим ЛП 16 Амир Аль-Аммари ЦП 0 Заид Исмаэл ЦП 0 Ибрагим Баеш ПП 9 Али Аль-Хамади ЦФ 18 Аймен Хуссейн ЦФ Главный тренер Грэм Арнольд 4-5-1 16 Меньян 19 Эрнандес 17 Салиба 4 Упамекано 5 Кунде 8 Чуамени 20 Дуэ 7 Дембеле 11 Олисе 14 Рабьо 10 Мбаппе 4-4-2 12 Хассан 3 Али 0 Хашим 4 Тахсин 0 Доски 0 Баеш 16 Аль-Аммари 0 Исмаэл 17 Джасим 18 Хуссейн 9 Аль-Хамади Остались в запасе Франция Ирак Главный тренер Дидье Дешам Главный тренер Грэм Арнольд Главный тренер Дидье Дешам Главный тренер Грэм Арнольд

Прогноз на победителя

Франция демонстрирует стабильную результативность и высокий класс, тогда как Ирак не показывает ни надежной обороны, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа французов с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-3) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Ирака состоится 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».