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Франция – Ирак: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

21 июня 2026 9:24
Франция - Ирак
23 июн. 2026, вторник 00:00 | Чемпионат мира, группа I, 2 тур
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2.10
Победа Франции с форой (-3)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Франции и Ирака пройдет 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Французы уверенно стартовали на турнире, обыграв Сенегал (3:1), и демонстрируют стабильную результативность – 12 голов в пяти последних матчах. Ирак, напротив, потерпел разгромное поражение от Норвегии (1:4) и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой действующим вице-чемпионам мира, или Франция оформит вторую победу и досрочно решит вопрос с выходом в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре в хорошей форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда обыграла Сенегал (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Северной Ирландией (3:1), Колумбией (3:1) и Бразилией (2:1), потерпев лишь одно поражение от Кот-д`Ивуара (1:2). Французы забивают стабильно и разнообразно, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Оборона не всегда безупречна, но против такого соперника, как Ирак, этого должно быть достаточно.

Ирак подходит к игре с серьезными проблемами: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Норвегии (1:4) на старте турнира, а также проиграла Венесуэле (0:2), сыграла вничью с Испанией (1:1), одержала победу над Андоррой (1:0) и Боливией (2:1). Иракцы способны создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Франция превосходит Ирак по всем компонентам – атакующей мощи, опыту и классу игроков. Ирак может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая текущую форму и мотивацию французов, победа действующих вице-чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция стабильно забивает и редко проигрывает, тогда как Ирак пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс французов не оставляют сомнений в их превосходстве.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Орельен Чуамени
ЦП
20
Десир Дуэ
ЦП
7
Усман Дембеле
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
0
Мерхас Доски
ЛЗ
0
Акам Хашим
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
17
Али Джасим
ЛП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
0
Заид Исмаэл
ЦП
0
Ибрагим Баеш
ПП
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
4-5-1
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
20
Дуэ
7
Дембеле
11
Олисе
14
Рабьо
10
Мбаппе
4-4-2
12
Хассан
3
Али
0
Хашим
4
Тахсин
0
Доски
0
Баеш
16
Аль-Аммари
0
Исмаэл
17
Джасим
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
Остались в запасе
Франция
Ирак
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Арнольд

Прогноз на победителя

Франция демонстрирует стабильную результативность и высокий класс, тогда как Ирак не показывает ни надежной обороны, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа французов с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-3) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Ирака состоится 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Франция – Ирак: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.10
Победа Франции с форой (-3)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Чемпионат мира Ирак Франция
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