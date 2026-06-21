Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Франции и Ирака пройдет 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Французы уверенно стартовали на турнире, обыграв Сенегал (3:1), и демонстрируют стабильную результативность – 12 голов в пяти последних матчах. Ирак, напротив, потерпел разгромное поражение от Норвегии (1:4) и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой действующим вице-чемпионам мира, или Франция оформит вторую победу и досрочно решит вопрос с выходом в плей-офф?
Кто победит в матче
Сборная Франции подходит к игре в хорошей форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда обыграла Сенегал (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Северной Ирландией (3:1), Колумбией (3:1) и Бразилией (2:1), потерпев лишь одно поражение от Кот-д`Ивуара (1:2). Французы забивают стабильно и разнообразно, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Оборона не всегда безупречна, но против такого соперника, как Ирак, этого должно быть достаточно.
Ирак подходит к игре с серьезными проблемами: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Норвегии (1:4) на старте турнира, а также проиграла Венесуэле (0:2), сыграла вничью с Испанией (1:1), одержала победу над Андоррой (1:0) и Боливией (2:1). Иракцы способны создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.
Итоговый вывод: Франция превосходит Ирак по всем компонентам – атакующей мощи, опыту и классу игроков. Ирак может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая текущую форму и мотивацию французов, победа действующих вице-чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.
Форма и история личных встреч
Франция стабильно забивает и редко проигрывает, тогда как Ирак пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс французов не оставляют сомнений в их превосходстве.
Прогноз на победителя
Франция демонстрирует стабильную результативность и высокий класс, тогда как Ирак не показывает ни надежной обороны, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа французов с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-3) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Ирака состоится 23 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».