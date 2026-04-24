«Хайденхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.7

24 апреля 2026 9:32
Хайденхайм - Санкт-Паули
25 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
1.70
Победа «Хайденхайма» с форой (0)
Сделать ставку

25 апреля на стадионе «Фойт Арена» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Санкт-Паули». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение, а гости находятся в зоне стыковых матчей.

«Хайденхайм»

Команда переживает тяжелейший сезон и установила антирекорд лиги, пропуская в 28 последних матчах Бундеслиги подряд. При этом атака «Хайденхайма» в последних турах выглядит достойно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Команда забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует характер, несмотря на турнирное положение. Матиас Хонзак с 5 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром.

«Санкт-Паули»

Пираты также находятся в игровом пике и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда пропускает в пяти последних матчах и забила всего 3 гола за тот же отрезок. Разгромное поражение от «Баварии» (0:5) стало серьeзным психологическим ударом. Данел Синани с 5 голами в 30 матчах делит звание лучшего бомбардира. Исторически «Санкт-Паули» удачно играет против «Хайденхайма», не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 28 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Проиграл 2 из 3 последних домашних матчей против «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Хайденхайма»

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Санкт-Паули»

Встреча двух команд с худшей обороной в лиге вряд ли порадует зрителей качественным футболом. «Хайденхайм» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует лучшую результативность в последних турах. «Санкт-Паули» же испытывает колоссальные проблемы в атаке и забил всего 3 гола в пяти последних матчах. Несмотря на историческое преимущество гостей, текущая форма говорит в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хайденхайма» с форой (0) – коэффициент 1.7
  • Индивидуальный тотал «Хайденхайма» больше 1.5

1.70
Победа «Хайденхайма» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Хайденхайм
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
