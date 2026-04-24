25 апреля на стадионе «Фойт Арена» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Санкт-Паули». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение, а гости находятся в зоне стыковых матчей.

«Хайденхайм»

Команда переживает тяжелейший сезон и установила антирекорд лиги, пропуская в 28 последних матчах Бундеслиги подряд. При этом атака «Хайденхайма» в последних турах выглядит достойно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Команда забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует характер, несмотря на турнирное положение. Матиас Хонзак с 5 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром.

«Санкт-Паули»

Пираты также находятся в игровом пике и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда пропускает в пяти последних матчах и забила всего 3 гола за тот же отрезок. Разгромное поражение от «Баварии» (0:5) стало серьeзным психологическим ударом. Данел Синани с 5 голами в 30 матчах делит звание лучшего бомбардира. Исторически «Санкт-Паули» удачно играет против «Хайденхайма», не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 28 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Проиграл 2 из 3 последних домашних матчей против «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули»

Не может выиграть в 6 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 5 последних матчах Бундеслиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Хайденхайма»

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Санкт-Паули»

Встреча двух команд с худшей обороной в лиге вряд ли порадует зрителей качественным футболом. «Хайденхайм» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует лучшую результативность в последних турах. «Санкт-Паули» же испытывает колоссальные проблемы в атаке и забил всего 3 гола в пяти последних матчах. Несмотря на историческое преимущество гостей, текущая форма говорит в пользу хозяев.

