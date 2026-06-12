13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Торпедо Миасс» и «Родина-2».

«Торпедо Миасс»

Миасский клуб располагается на третьей строчке, однако его форма в последних матчах оставляет желать лучшего. Команда проигрывает в трeх последних встречах и пропускает в трeх подряд. В атаке торпедовцы действуют скромно: 0.80 гола в среднем за пять игр (четыре гола в пяти матчах). Оборона также не выглядит надeжной – 1.40 пропущенных в среднем. В прошлом туре последовало поражение от «Ленинградца» (1:3).

«Родина-2»

Московская «Родина-2» занимает первое место в турнирной таблице, но также переживает спад. Команда проигрывает в трeх последних матчах и пропускает в десяти последних. Оборона гостей выглядит уязвимой: 1.80 пропущенных в среднем за пять игр (девять голов в пяти матчах). Атака приносит лишь 0.80 гола за игру. В прошлом туре «Родина-2» уступила «Текстильщику» (0:2). При этом история личных встреч складывается в пользу гостей: они не проигрывают «Торпедо Миасс» в семи последних очных матчах.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

3-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Денис Файзуллин (5)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 3 последних матчах

«Родина-2»

1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Глеб Князев (6)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 10 последних матчах

Не проигрывают «Торпедо Миасс» в 7 последних встречах

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Родина-2»

Обе команды подходят к матчу в кризисной форме, демонстрируя проблемы в атаке. «Родина-2» имеет психологическое преимущество за счeт истории личных встреч, однако еe оборона остаeтся крайне ненадeжной. «Торпедо Миасс» дома способен прервать серию поражений, но для этого необходимо улучшить реализацию. Учитывая низкую результативность обеих сторон, матч вряд ли будет богат на голы.

Рекомендованные ставки