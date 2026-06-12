Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барановичи» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.73

12 июня 2026 9:02
Барановичи - Минск
13 июн. 2026, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Обе забьют – да
Сделать ставку

13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Барановичи» и «Минск».

«Барановичи»

Барановичский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице (8 очков после 10 туров). Команда находится в зоне вылета и демонстрирует слабые результаты. В атаке барановичи действуют стабильно: забивают в четырeх последних матчах, в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.40 в среднем, и клуб пропускает в четырeх последних матчах. Домашняя форма оставляет желать лучшего: «Барановичи» не выигрывают в семи последних домашних матчах. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Витебском» (3:2). История встреч с «Минском» складывается неудачно: пять поражений в пяти последних очных матчах, причeм в каждом из них минчане забивали.

«Минск»

Минский клуб занимает пятое место (17 очков). Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей в рамках чемпионата. В атаке минчане действуют результативно: 1.80 гола в среднем за пять игр (девять голов в пяти встречах), забивают в шести из восьми последних матчей. Оборона выглядит уязвимой: пропускает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за пять игр. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Ислочью» (1:1). Гости имеют подавляющее историческое преимущество и нацелены на победу.

Факты о командах

«Барановичи»

  • 15-е место, 8 очков
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • 7 домашних матчей без побед

«Минск»

  • 5-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Владислав Яцкевич (2)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 6 из 8 матчей
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • 5 побед в 5 очных встречах с «Барановичами»

Прогноз на матч «Барановичи» – «Минск»

«Минск» традиционно обыгрывает «Барановичи» в личных встречах и располагает более высоким классом. Хозяева не могут победить дома уже семь матчей, а их оборона регулярно пропускает. Гости умеют забивать, и на фоне слабой защиты барановичей у них есть хорошие шансы одержать победу. Вероятно, минчане как минимум не проиграют, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • «Минск» не проиграет (двойной шанс X2)

1.73
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Минск Барановичи
Другие прогнозы
15.06.2026
19:00
1.90
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
Испания - Кабо-Верде
Фора (-2.5) на Испанию
15.06.2026
22:00
1.60
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Бельгия - Египет
победа Бельгии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 