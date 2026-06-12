13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Барановичи» и «Минск».

«Барановичи»

Барановичский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице (8 очков после 10 туров). Команда находится в зоне вылета и демонстрирует слабые результаты. В атаке барановичи действуют стабильно: забивают в четырeх последних матчах, в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.40 в среднем, и клуб пропускает в четырeх последних матчах. Домашняя форма оставляет желать лучшего: «Барановичи» не выигрывают в семи последних домашних матчах. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Витебском» (3:2). История встреч с «Минском» складывается неудачно: пять поражений в пяти последних очных матчах, причeм в каждом из них минчане забивали.

«Минск»

Минский клуб занимает пятое место (17 очков). Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей в рамках чемпионата. В атаке минчане действуют результативно: 1.80 гола в среднем за пять игр (девять голов в пяти встречах), забивают в шести из восьми последних матчей. Оборона выглядит уязвимой: пропускает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за пять игр. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Ислочью» (1:1). Гости имеют подавляющее историческое преимущество и нацелены на победу.

Факты о командах

«Барановичи»

15-е место, 8 очков

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

7 домашних матчей без побед

«Минск»

5-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Владислав Яцкевич (2)

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 6 из 8 матчей

Пропускают в 6 последних матчах

5 побед в 5 очных встречах с «Барановичами»

Прогноз на матч «Барановичи» – «Минск»

«Минск» традиционно обыгрывает «Барановичи» в личных встречах и располагает более высоким классом. Хозяева не могут победить дома уже семь матчей, а их оборона регулярно пропускает. Гости умеют забивать, и на фоне слабой защиты барановичей у них есть хорошие шансы одержать победу. Вероятно, минчане как минимум не проиграют, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки