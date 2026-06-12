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«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75

12 июня 2026 8:04
Калуга - Машук-КМВ
13 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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1.75
Победа «Машук-КМВ»
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13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Калуга» и «Машук-КМВ».

«Калуга»

Калужане занимают второе место в турнирной таблице, однако их форма в последних матчах вызывает тревогу. Команда забила всего два гола в пяти последних играх (0.40 в среднем) и не отличается в пяти из семи последних встреч. При этом оборона действует относительно надeжно – 0.60 пропущенных в среднем за пять матчей. В прошлом туре калужане уступили «Сибири» (0:1), а до этого сыграли вничью с «Иртышом» (0:0). Домашняя статистика не добавляет оптимизма: атака буксует, а результативность резко упала.

«Машук-КМВ»

Пятигорский клуб подходит к матчу в великолепной форме. Команда побеждает в трeх последних матчах, забивает в пяти подряд и не пропускает в трeх последних. В атаке «Машук» демонстрирует высокую эффективность – 2.40 гола в среднем за пять игр (12 голов в пяти матчах). Оборона также выглядит безупречно: всего 0.40 пропущенных в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Велесом» (1:0), а ранее разгромлены «Сибирь» (2:0) и «Иртыш» (2:0). Гости находятся в пике формы и представляют серьeзную угрозу.

Факты о командах

«Калуга»

  • 2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Иван Матюшенко (11)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 0.60 пропущено
  • Не забивают в 5 из 7 последних матчей

«Машук-КМВ»

  • 4-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Иван Селеменев (7)
  • За 5 матчей: 2.40 забито, 0.40 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Не пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Калуга» – «Машук-КМВ»

«Калуга» располагается выше в таблице, но находится в глубокой атакующей яме. «Машук-КМВ», напротив, демонстрирует образцовую форму как в нападении, так и в обороне. Гости имеют отличные шансы прервать безвыигрышную серию калужан и продолжить свою победную поступь. Учитывая проблемы хозяев с реализацией, гости выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 1.75
  • Тотал голов меньше 2.5

1.75
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Калуга
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