«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.80

24 апреля 2026 10:00
Майнц - Бавария
25 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
1.80
Тотал меньше 3.5 голов
25 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе чемпиона (кто бы сомневался?) отправится в гости к «Майнцу».

«Майнц»

Урс Фишер, возглавивший «карнавальщиков» по ходу сезона, выполнил свою основную функцию – потушил пожар и стабилизировал положение команды. «Майнц» забрался на десятую строчку в таблице и с комфортом доигрывает кампанию в Бундеслиге.

Последние три игры:

  • Боруссия М – Майнц 1:1
  • Страсбур – Майнц 4:0
  • Майнц – Фрайбург 1:1

«Бавария»

«Роттен» пачками штампуют рекорды и в очередной раз досрочно взяли чемпионский титул. Более чем ожидаемое развитие событий. Складывается впечатление, что скоро букмекеры вообще перестанут принимать ставку на победу «Баварии» в БЛ, отдавая мюнхенцам «золото» по умолчанию.

Также в мид-уик команда Компани вышла в финал Кубка страны + «роттен» претендуют на триумф в Лиге чемпионов. Есть рабочий вариант завершить сезон с треблом.

Последние три игры:

  • Байер – Бавария 0:2
  • Бавария – Штутгарт 4:2
  • Бавария – Реал 4:3

Очные встречи

  • Бавария – Майнц 2:2
  • Бавария – Майнц 3:0
  • Майнц – Бавария 2:1

Прогноз на матч «Майнц» – «Бавария»

После «Майнца» «Баварии» ехать в Париж на игру 1/2 финала ЛЧ с «ПСЖ». Компани проведет ротацию, а прагматичный Фишер припаркует автобус. Вполне возможно, что «карнавальщикам» удастся избежать разгромного поражения в матче, в котором обе команды лишены турнирной мотивации.

Прогноз: тотал меньше 3.5 голов, кеф – 1,80. Прогноз на счет – 0:2.

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Бавария Майнц
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
18+
