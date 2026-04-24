25 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе чемпиона (кто бы сомневался?) отправится в гости к «Майнцу».

«Майнц»

Урс Фишер, возглавивший «карнавальщиков» по ходу сезона, выполнил свою основную функцию – потушил пожар и стабилизировал положение команды. «Майнц» забрался на десятую строчку в таблице и с комфортом доигрывает кампанию в Бундеслиге.

Последние три игры:

Боруссия М – Майнц 1:1

Страсбур – Майнц 4:0

Майнц – Фрайбург 1:1

«Бавария»

«Роттен» пачками штампуют рекорды и в очередной раз досрочно взяли чемпионский титул. Более чем ожидаемое развитие событий. Складывается впечатление, что скоро букмекеры вообще перестанут принимать ставку на победу «Баварии» в БЛ, отдавая мюнхенцам «золото» по умолчанию.

Также в мид-уик команда Компани вышла в финал Кубка страны + «роттен» претендуют на триумф в Лиге чемпионов. Есть рабочий вариант завершить сезон с треблом.

Последние три игры:

Байер – Бавария 0:2

Бавария – Штутгарт 4:2

Бавария – Реал 4:3

Очные встречи

Бавария – Майнц 2:2

Бавария – Майнц 3:0

Майнц – Бавария 2:1

Прогноз на матч «Майнц» – «Бавария»

После «Майнца» «Баварии» ехать в Париж на игру 1/2 финала ЛЧ с «ПСЖ». Компани проведет ротацию, а прагматичный Фишер припаркует автобус. Вполне возможно, что «карнавальщикам» удастся избежать разгромного поражения в матче, в котором обе команды лишены турнирной мотивации.

Прогноз: тотал меньше 3.5 голов, кеф – 1,80. Прогноз на счет – 0:2.