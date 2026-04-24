25 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе чемпиона (кто бы сомневался?) отправится в гости к «Майнцу».
«Майнц»
Урс Фишер, возглавивший «карнавальщиков» по ходу сезона, выполнил свою основную функцию – потушил пожар и стабилизировал положение команды. «Майнц» забрался на десятую строчку в таблице и с комфортом доигрывает кампанию в Бундеслиге.
Последние три игры:
- Боруссия М – Майнц 1:1
- Страсбур – Майнц 4:0
- Майнц – Фрайбург 1:1
«Бавария»
«Роттен» пачками штампуют рекорды и в очередной раз досрочно взяли чемпионский титул. Более чем ожидаемое развитие событий. Складывается впечатление, что скоро букмекеры вообще перестанут принимать ставку на победу «Баварии» в БЛ, отдавая мюнхенцам «золото» по умолчанию.
Также в мид-уик команда Компани вышла в финал Кубка страны + «роттен» претендуют на триумф в Лиге чемпионов. Есть рабочий вариант завершить сезон с треблом.
Последние три игры:
- Байер – Бавария 0:2
- Бавария – Штутгарт 4:2
- Бавария – Реал 4:3
Очные встречи
- Бавария – Майнц 2:2
- Бавария – Майнц 3:0
- Майнц – Бавария 2:1
Прогноз на матч «Майнц» – «Бавария»
После «Майнца» «Баварии» ехать в Париж на игру 1/2 финала ЛЧ с «ПСЖ». Компани проведет ротацию, а прагматичный Фишер припаркует автобус. Вполне возможно, что «карнавальщикам» удастся избежать разгромного поражения в матче, в котором обе команды лишены турнирной мотивации.
Прогноз: тотал меньше 3.5 голов, кеф – 1,80. Прогноз на счет – 0:2.