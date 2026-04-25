25 апреля в 34-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Матч в Ливерпуле начнется в 17:00 (мск).

«Ливерпуль»

Команда Арне Слота с 55 очками занимает 5-е место в АПЛ. «Ливерпуль» добыл 16 побед, 7 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 54:43.

Последние результаты:

19.04.26 «Эвертон» – «Ливерпуль» – 1:2;

14.04.26 «Ливерпуль» – «ПСЖ» – 0:2;

11.04.26 «Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал 43 очка и занимает 13-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 11 побед, 10 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 35:36.

Предыдущие результаты:

20.04.26 «КП» – «Вест Хэм» – 0:0;

16.04.26 «Фиорентина» – «КП» – 2:1;

12.04.26 «КП» – «Ньюкасл» – 2:1.

Очные встречи

29.10.25 «Ливерпуль» – «КП» – 0:3;

27.09.25 «КП» – «Ливерпуль» – 2:1;

10.08.25 «КП» – «Ливерпуль» – 2:2, пен. 3:2.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

У «Ливерпуля» остается только АПЛ, где нужно сохранить место в топ-5. «Кристал Пэлас» может побороться за топ-7 и еврокубки, но скорее сделает ставку на Лигу конференций, где уже 30 апреля играть первый полуфинал с «Шахтером». Гласнер наверняка даст отдых лидерам и откроет мерсисайдцам дорогу к 3 очкам.