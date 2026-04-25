«Спартак» Кострома – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

25 апреля 2026 9:46
Спартак К - Арсенал
25 апр. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2.10
Победа «Спартака» Кострома
25 апреля в 31-м туре Первой лиги сыграют костромской «Спартак» и тульский «Арсенал». Матч в Караваево начнется в 16:00 (мск).

«Спартак» К

Команда Сергея Бондаря с 47 очками занимает 5-е место в Первой лиге. «Спартак» К добыл 12 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 44:36.

Последние результаты:

  • 22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0;
  • 18.04.26 «Нефтехимик» – «Спартак» К – 3:1;
  • 11.04.26 «Черноморец» – «Спартак» К – 1:2.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 12-е место. Подопечные Дмитрия Гунько добыли 8 побед, 13 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 38:36.

Предыдущие результаты:

  • 22.04.26 «Арсенал» – «Челябинск» – 0:0;
  • 18.04.26 «Шинник» – «Арсенал» – 2:0;
  • 12.04.26 «Торпедо» М – «Арсенал» – 1:1.

Очные встречи

  • 13.09.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:2;
  • 31.10.06 «Спартак» К – «Арсенал» – 2:0;
  • 23.07.06 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:3.

Прогноз на матч «Спартак» К – «Арсенал»

«Спартаку» намного сильнее нужны очки. Команда всего на 4 очка отстает от зоны переходных матчей и имеет реальные шансы побороться за РПЛ. «Арсенал» оторвался от зоны вылета на 8 очков и может доигрывать сезон спокойно.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.10.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 9.00.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Арсенал Спартак К
