25 апреля в 31-м туре Первой лиги сыграют костромской «Спартак» и тульский «Арсенал». Матч в Караваево начнется в 16:00 (мск).

«Спартак» К

Команда Сергея Бондаря с 47 очками занимает 5-е место в Первой лиге. «Спартак» К добыл 12 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 44:36.

Последние результаты:

22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0;

18.04.26 «Нефтехимик» – «Спартак» К – 3:1;

11.04.26 «Черноморец» – «Спартак» К – 1:2.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 12-е место. Подопечные Дмитрия Гунько добыли 8 побед, 13 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 38:36.

Предыдущие результаты:

22.04.26 «Арсенал» – «Челябинск» – 0:0;

18.04.26 «Шинник» – «Арсенал» – 2:0;

12.04.26 «Торпедо» М – «Арсенал» – 1:1.

Очные встречи

13.09.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:2;

31.10.06 «Спартак» К – «Арсенал» – 2:0;

23.07.06 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:3.

Прогноз на матч «Спартак» К – «Арсенал»

«Спартаку» намного сильнее нужны очки. Команда всего на 4 очка отстает от зоны переходных матчей и имеет реальные шансы побороться за РПЛ. «Арсенал» оторвался от зоны вылета на 8 очков и может доигрывать сезон спокойно.