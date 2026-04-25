25 апреля 2026 9:46
Спартак К - Арсенал
25 апр. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
25 апреля в 31-м туре Первой лиги сыграют костромской «Спартак» и тульский «Арсенал». Матч в Караваево начнется в 16:00 (мск).
«Спартак» К
Команда Сергея Бондаря с 47 очками занимает 5-е место в Первой лиге. «Спартак» К добыл 12 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 44:36.
Последние результаты:
- 22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0;
- 18.04.26 «Нефтехимик» – «Спартак» К – 3:1;
- 11.04.26 «Черноморец» – «Спартак» К – 1:2.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 12-е место. Подопечные Дмитрия Гунько добыли 8 побед, 13 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 38:36.
Предыдущие результаты:
- 22.04.26 «Арсенал» – «Челябинск» – 0:0;
- 18.04.26 «Шинник» – «Арсенал» – 2:0;
- 12.04.26 «Торпедо» М – «Арсенал» – 1:1.
Очные встречи
- 13.09.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:2;
- 31.10.06 «Спартак» К – «Арсенал» – 2:0;
- 23.07.06 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:3.
Прогноз на матч «Спартак» К – «Арсенал»
«Спартаку» намного сильнее нужны очки. Команда всего на 4 очка отстает от зоны переходных матчей и имеет реальные шансы побороться за РПЛ. «Арсенал» оторвался от зоны вылета на 8 очков и может доигрывать сезон спокойно.
- Прогноз – П1 с кф. 2.10.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 9.00.