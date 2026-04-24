25 апреля на стадионе «Эюп» в Стамбуле состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Эюпспор» примет «Газиантеп». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, а гости уверенно расположились в середине таблицы.
«Эюпспор»
Стамбульцы переживают сложный отрезок и потерпели четыре поражения подряд на своeм поле. Команда пропускает на протяжении шести последних матчей и испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Умут Бозок с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром команды. Единственным проблеском стала гостевая победа над «Фатих Карагюмрюк» (2:1) в прошлом туре.
«Газиантеп»
Гости подходят к матчу в отличном настроении после разгромной победы над «Кайсериспором» со счeтом 3:0. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Мохамед Байо с 14 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой гостей.
Факты о командах
«Эюпспор»
- Забивает в 4 последних очных матчах против «Газиантепа»
«Газиантеп»
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Эюпспора»
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Эюпспор» – «Газиантеп»
«Газиантеп» находится в отличной атакующей форме и стабильно забивает в шести последних матчах. «Эюпспор» катастрофически играет дома и потерпел четыре поражения подряд на своeм поле. Гости имеют заметное преимущество в классе и текущей форме. Ожидаем результативный матч, где более мастеровитый «Газиантеп» сумеет одержать победу.
Рекомендованные ставки
- Победа «Газиантепа» с форой (0) – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Газиантепа» больше 1.5