«Эюпспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

24 апреля 2026 10:01
Эюпспор - Газиантеп
25 апр. 2026, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 31 тур
1.85
Победа «Газиантепа» с форой (0)
25 апреля на стадионе «Эюп» в Стамбуле состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Эюпспор» примет «Газиантеп». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, а гости уверенно расположились в середине таблицы.

«Эюпспор»

Стамбульцы переживают сложный отрезок и потерпели четыре поражения подряд на своeм поле. Команда пропускает на протяжении шести последних матчей и испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Умут Бозок с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром команды. Единственным проблеском стала гостевая победа над «Фатих Карагюмрюк» (2:1) в прошлом туре.

«Газиантеп»

Гости подходят к матчу в отличном настроении после разгромной победы над «Кайсериспором» со счeтом 3:0. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Мохамед Байо с 14 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой гостей.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Проигрывает в 4 последних матчах дома
  • Пропускает в 6 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Газиантепа»

«Газиантеп»

  • Забивает в 6 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Эюпспора»
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Газиантеп»

«Газиантеп» находится в отличной атакующей форме и стабильно забивает в шести последних матчах. «Эюпспор» катастрофически играет дома и потерпел четыре поражения подряд на своeм поле. Гости имеют заметное преимущество в классе и текущей форме. Ожидаем результативный матч, где более мастеровитый «Газиантеп» сумеет одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Газиантепа» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Газиантепа» больше 1.5

Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Газиантеп Эюпспор
