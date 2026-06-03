4 июня 2026 года в 03:45 сборные Панамы и Доминиканской Республики сыграют в товарищеском матче.

Панама

Панамцы пропускают в 10 последних товарищеских матчах подряд – это тревожный звоночек. Оборона дырявая: 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Однако есть и плюс: команда забивает в 3 последних матчах, причeм даже разгром от Бразилии (2:6) не помешал панамцам отличиться. Дома Панама должна быть фаворитом против более скромного соперника.

Доминиканская Республика

Гости – тeмная лошадка. Они не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах и забивают в каждой из них. Однако в гостях у доминиканцев всe печально: 5 поражений подряд в выездных товарищеских встречах. Атака скромная (1.00 гола за игру), оборона пропускает 1.40. Гости умеют цепляться, но на выезде против Панамы будет тяжело.

Факты о командах

Панама

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 10 последних товарищеских матчах

Забивают в 3 последних матчах

Разгром от Бразилии (2:6)

Доминиканская Республика

Не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

5 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах

Прогноз на матч Панама – Доминиканская Республика

Панама дома – фаворит, особенно учитывая ужасную выездную статистику гостей (5 поражений подряд). Обе команды забивают регулярно, но и пропускают много. Панамцы должны побеждать, но их защита вряд ли останется сухой.

Рекомендованные ставки