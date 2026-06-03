4 июня 2026 года в 03:45 сборные Панамы и Доминиканской Республики сыграют в товарищеском матче.
Панама
Панамцы пропускают в 10 последних товарищеских матчах подряд – это тревожный звоночек. Оборона дырявая: 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Однако есть и плюс: команда забивает в 3 последних матчах, причeм даже разгром от Бразилии (2:6) не помешал панамцам отличиться. Дома Панама должна быть фаворитом против более скромного соперника.
Доминиканская Республика
Гости – тeмная лошадка. Они не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах и забивают в каждой из них. Однако в гостях у доминиканцев всe печально: 5 поражений подряд в выездных товарищеских встречах. Атака скромная (1.00 гола за игру), оборона пропускает 1.40. Гости умеют цепляться, но на выезде против Панамы будет тяжело.
Факты о командах
Панама
- За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
- Пропускают в 10 последних товарищеских матчах
- Забивают в 3 последних матчах
- Разгром от Бразилии (2:6)
Доминиканская Республика
- Не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- 5 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах
Прогноз на матч Панама – Доминиканская Республика
Панама дома – фаворит, особенно учитывая ужасную выездную статистику гостей (5 поражений подряд). Обе команды забивают регулярно, но и пропускают много. Панамцы должны побеждать, но их защита вряд ли останется сухой.
Рекомендованные ставки
- Победа Панамы – коэффициент 1.40
- Обе забьют – да