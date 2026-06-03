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Панама – Доминиканская Республика: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.40

03 июня 2026 8:35
Панама - Доминиканская Республика
04 июн. 2026, четверг 03:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Победа Панамы
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4 июня 2026 года в 03:45 сборные Панамы и Доминиканской Республики сыграют в товарищеском матче.

Панама

Панамцы пропускают в 10 последних товарищеских матчах подряд – это тревожный звоночек. Оборона дырявая: 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Однако есть и плюс: команда забивает в 3 последних матчах, причeм даже разгром от Бразилии (2:6) не помешал панамцам отличиться. Дома Панама должна быть фаворитом против более скромного соперника.

Доминиканская Республика

Гости – тeмная лошадка. Они не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах и забивают в каждой из них. Однако в гостях у доминиканцев всe печально: 5 поражений подряд в выездных товарищеских встречах. Атака скромная (1.00 гола за игру), оборона пропускает 1.40. Гости умеют цепляться, но на выезде против Панамы будет тяжело.

Факты о командах

Панама

  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 10 последних товарищеских матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Разгром от Бразилии (2:6)

Доминиканская Республика

  • Не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • 5 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах

Прогноз на матч Панама – Доминиканская Республика

Панама дома – фаворит, особенно учитывая ужасную выездную статистику гостей (5 поражений подряд). Обе команды забивают регулярно, но и пропускают много. Панамцы должны побеждать, но их защита вряд ли останется сухой.

Рекомендованные ставки

  • Победа Панамы – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа Панамы
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Доминиканская Республика Панама
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