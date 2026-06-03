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Камбоджа – Бутан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.55

03 июня 2026 8:47
Камбоджа - Бутан
04 июн. 2026, четверг 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Фора (-1) на Камбоджу
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4 июня 2026 года в 15:00 сборные Камбоджи и Бутана сыграют в товарищеском матче.

Камбоджа

Камбоджа в кризисе – 5 матчей без побед. Команда пропускает в 7 последних встречах подряд, в среднем 2.00 гола за игру. Атака слабовата: 0.80 гола в среднем за 5 матчей, но есть плюс – камбоджийцы забивают в 4 последних матчах. Дома они обязаны побеждать такого соперника.

Бутан

Бутан – настоящий аутсайдер мирового футбола. 8 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах. Оборона катастрофическая: 4.00 пропущенных в среднем за 5 игр (20 голов в 5 матчах). Атака тоже не радует – 0.80 гола за игру. Бутан пропускает в 7 последних матчах. Против Камбоджи гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Камбоджа

  • 5 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • Забивают в 4 последних матчах

Бутан

  • 8 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 4.00 пропущено
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • Оборона – 20 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Камбоджа – Бутан

Камбоджа – фаворит, особенно дома. Бутан пропускает пачками и в гостях не выигрывает. Камбоджийцы должны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на Камбоджу – коэффициент 1.55
  • Тотал голов больше 2.5

1.55
Фора (-1) на Камбоджу
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Бутан Камбоджа
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