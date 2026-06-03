4 июня 2026 года в 15:00 сборные Камбоджи и Бутана сыграют в товарищеском матче.

Камбоджа

Камбоджа в кризисе – 5 матчей без побед. Команда пропускает в 7 последних встречах подряд, в среднем 2.00 гола за игру. Атака слабовата: 0.80 гола в среднем за 5 матчей, но есть плюс – камбоджийцы забивают в 4 последних матчах. Дома они обязаны побеждать такого соперника.

Бутан

Бутан – настоящий аутсайдер мирового футбола. 8 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах. Оборона катастрофическая: 4.00 пропущенных в среднем за 5 игр (20 голов в 5 матчах). Атака тоже не радует – 0.80 гола за игру. Бутан пропускает в 7 последних матчах. Против Камбоджи гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Камбоджа

5 матчей без побед

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 7 последних матчах

Забивают в 4 последних матчах

Бутан

8 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах

За 5 матчей: 0.80 забито, 4.00 пропущено

Пропускают в 7 последних матчах

Оборона – 20 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Камбоджа – Бутан

Камбоджа – фаворит, особенно дома. Бутан пропускает пачками и в гостях не выигрывает. Камбоджийцы должны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки