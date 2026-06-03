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Южная Корея – Сальвадор: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65

03 июня 2026 8:02
Южная Корея - Сальвадор
04 июн. 2026, четверг 04:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.65
Тотал голов меньше 3.5
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4 июня 2026 года в 04:00 сборные Южной Кореи и Сальвадора сыграют в товарищеском матче.

Южная Корея

Корейцы разогнались после разгрома Тринидада и Тобаго (5:0) – команда на ходу. В атаке стабильность (1.60 гола за игру), оборона пропускает 1.00 в среднем. Дома азиаты традиционно сильны и редко упускают победу над соперниками уровня Сальвадора. После такого крупного успеха психологический подъeм очевиден.

Сальвадор

Сальвадорцы в глубоком кризисе – 6 матчей без побед. Атака практически не работает: 0.40 гола в среднем за 5 игр (всего 2 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В гостях сальвадорцы выглядят обречeнно. Даже ничья с Доминиканской Республикой (2:2) – скорее исключение, чем тенденция.

Факты о командах

Южная Корея

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Разгром Тринидада и Тобаго (5:0)
  • Дома традиционно сильны

Сальвадор

  • 6 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 2.20 пропущено
  • Атака – 2 гола в 5 матчах
  • Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч Южная Корея – Сальвадор

Корейцы в отличной форме, сальвадорцы – в ужасной. Разрыв в классе огромен. Азиаты дома обязаны побеждать с сухим счeтом. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.65
  • Победа Южная Корея

1.65
Тотал голов меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Сальвадор Южная Корея
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