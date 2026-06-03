4 июня 2026 года в 04:00 сборные Южной Кореи и Сальвадора сыграют в товарищеском матче.

Южная Корея

Корейцы разогнались после разгрома Тринидада и Тобаго (5:0) – команда на ходу. В атаке стабильность (1.60 гола за игру), оборона пропускает 1.00 в среднем. Дома азиаты традиционно сильны и редко упускают победу над соперниками уровня Сальвадора. После такого крупного успеха психологический подъeм очевиден.

Сальвадор

Сальвадорцы в глубоком кризисе – 6 матчей без побед. Атака практически не работает: 0.40 гола в среднем за 5 игр (всего 2 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В гостях сальвадорцы выглядят обречeнно. Даже ничья с Доминиканской Республикой (2:2) – скорее исключение, чем тенденция.

Факты о командах

Южная Корея

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Разгром Тринидада и Тобаго (5:0)

Дома традиционно сильны

Сальвадор

6 матчей без побед

За 5 матчей: 0.40 забито, 2.20 пропущено

Атака – 2 гола в 5 матчах

Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч Южная Корея – Сальвадор

Корейцы в отличной форме, сальвадорцы – в ужасной. Разрыв в классе огромен. Азиаты дома обязаны побеждать с сухим счeтом. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки