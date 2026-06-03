Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70

03 июня 2026 8:50
Мальдивы - Пакистан
04 июн. 2026, четверг 14:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

4 июня 2026 года в 14:00 сборные Мальдив и Пакистана сыграют в товарищеском матче.

Мальдивы

Мальдивы – не аутсайдеры, но и звeзд с неба не хватают. Команда пропускает в 6 последних матчах – оборонительная линия далека от идеала. В атаке тоже всe скромно: 0.40 гола в среднем за 5 игр. Однако история встреч с Пакистаном внушает оптимизм: 5 матчей без поражений, причeм в трeх последних мальдивцы забивали. Дома они должны побеждать.

Пакистан

Пакистан – команда в глубочайшем кризисе. 13 матчей без побед, 6 поражений подряд в товарищеских встречах. Атака практически мертва – 0.40 гола за игру, оборона пропускает 1.60. Пакистанцы пропускают в 6 последних матчах. Против Мальдив пакистанцы не побеждают с 2008 года. Всe говорит о том, что гости приехали отбывать номер.

Факты о командах

Мальдивы

  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • Не проигрывают Пакистану в 5 последних встречах
  • Забивают Пакистану в 3 последних матчах

Пакистан

  • 13 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено
  • 6 поражений подряд в товарищеских матчах
  • Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч Мальдивы – Пакистан

Обе атаки слабы, но Мальдивы играют дома и имеют подавляющую историю встреч. Пакистан не выигрывает уже 13 матчей. Хозяева обязаны побеждать, но много голов ждать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Победа Мальдивы

1.70
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Пакистан Мальдивы
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 