4 июня 2026 года в 14:00 сборные Мальдив и Пакистана сыграют в товарищеском матче.

Мальдивы

Мальдивы – не аутсайдеры, но и звeзд с неба не хватают. Команда пропускает в 6 последних матчах – оборонительная линия далека от идеала. В атаке тоже всe скромно: 0.40 гола в среднем за 5 игр. Однако история встреч с Пакистаном внушает оптимизм: 5 матчей без поражений, причeм в трeх последних мальдивцы забивали. Дома они должны побеждать.

Пакистан

Пакистан – команда в глубочайшем кризисе. 13 матчей без побед, 6 поражений подряд в товарищеских встречах. Атака практически мертва – 0.40 гола за игру, оборона пропускает 1.60. Пакистанцы пропускают в 6 последних матчах. Против Мальдив пакистанцы не побеждают с 2008 года. Всe говорит о том, что гости приехали отбывать номер.

Факты о командах

Мальдивы

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 6 последних матчах

Не проигрывают Пакистану в 5 последних встречах

Забивают Пакистану в 3 последних матчах

Пакистан

13 матчей без побед

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено

6 поражений подряд в товарищеских матчах

Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч Мальдивы – Пакистан

Обе атаки слабы, но Мальдивы играют дома и имеют подавляющую историю встреч. Пакистан не выигрывает уже 13 матчей. Хозяева обязаны побеждать, но много голов ждать не стоит.

Рекомендованные ставки