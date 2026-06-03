4 июня 2026 года в 14:00 сборные Мальдив и Пакистана сыграют в товарищеском матче.
Мальдивы
Мальдивы – не аутсайдеры, но и звeзд с неба не хватают. Команда пропускает в 6 последних матчах – оборонительная линия далека от идеала. В атаке тоже всe скромно: 0.40 гола в среднем за 5 игр. Однако история встреч с Пакистаном внушает оптимизм: 5 матчей без поражений, причeм в трeх последних мальдивцы забивали. Дома они должны побеждать.
Пакистан
Пакистан – команда в глубочайшем кризисе. 13 матчей без побед, 6 поражений подряд в товарищеских встречах. Атака практически мертва – 0.40 гола за игру, оборона пропускает 1.60. Пакистанцы пропускают в 6 последних матчах. Против Мальдив пакистанцы не побеждают с 2008 года. Всe говорит о том, что гости приехали отбывать номер.
Факты о командах
Мальдивы
- За 5 матчей: 0.40 забито, 1.80 пропущено
- Пропускают в 6 последних матчах
- Не проигрывают Пакистану в 5 последних встречах
- Забивают Пакистану в 3 последних матчах
Пакистан
- 13 матчей без побед
- За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено
- 6 поражений подряд в товарищеских матчах
- Пропускают в 6 последних матчах
Прогноз на матч Мальдивы – Пакистан
Обе атаки слабы, но Мальдивы играют дома и имеют подавляющую историю встреч. Пакистан не выигрывает уже 13 матчей. Хозяева обязаны побеждать, но много голов ждать не стоит.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.70
- Победа Мальдивы