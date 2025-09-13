Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»

Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге

«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.00

«Чайка» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10