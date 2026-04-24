25 апреля на стадионе «Карасай» в Петропавловске состоится центральный матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кызыл-Жар» примет «Ордабасы». Встреча лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и конкурентной. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют впечатляющую игру в обороне.

«Кызыл-Жар»

Петропавловцы подходят к матчу в статусе одной из самых организованных команд лиги. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров и не пропускает в трeх матчах подряд. Оборона «Кызыл-Жара» выглядит образцово – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Команда не пропускает в четырeх последних матчах во всех турнирах. Этьен Бегре с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром.

«Ордабасы»

Гости возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 8 последних матчей Премьер-лиги. Команда является самой результативной в лиге – 10 голов в 6 турах, а в пяти последних играх забила 10 мячей. «Ордабасы» стабильно забивает в 9 последних турах и не проигрывает 12 матчей во всех турнирах. Эльхан Астанов с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Ордабасы» доминирует над соперником, не проигрывая в 7 последних очных матчах.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

Не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Не пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Победа в 3 последних матчах

«Ордабасы»

Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 9 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних очных матчах против «Кызыл-Жара»

Не пропускает в 5 последних очных матчах против «Кызыл-Жара»

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»

Встреча двух лучших оборонительных команд лиги вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Кызыл-Жар» не пропускает в четырeх матчах подряд, а «Ордабасы» не проигрывает 12 встреч кряду. Исторически гости доминируют в очных противостояниях и не пропускают в пяти последних матчах против петропавловцев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

Рекомендованные ставки