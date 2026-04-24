Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.7

24 апреля 2026 10:57
Кызыл-Жар - Ордабасы
25 апр. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

25 апреля на стадионе «Карасай» в Петропавловске состоится центральный матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кызыл-Жар» примет «Ордабасы». Встреча лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и конкурентной. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют впечатляющую игру в обороне.

«Кызыл-Жар»

Петропавловцы подходят к матчу в статусе одной из самых организованных команд лиги. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров и не пропускает в трeх матчах подряд. Оборона «Кызыл-Жара» выглядит образцово – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Команда не пропускает в четырeх последних матчах во всех турнирах. Этьен Бегре с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром.

«Ордабасы»

Гости возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 8 последних матчей Премьер-лиги. Команда является самой результативной в лиге – 10 голов в 6 турах, а в пяти последних играх забила 10 мячей. «Ордабасы» стабильно забивает в 9 последних турах и не проигрывает 12 матчей во всех турнирах. Эльхан Астанов с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Ордабасы» доминирует над соперником, не проигрывая в 7 последних очных матчах.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Не пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Победа в 3 последних матчах

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 9 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних очных матчах против «Кызыл-Жара»
  • Не пропускает в 5 последних очных матчах против «Кызыл-Жара»

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»

Встреча двух лучших оборонительных команд лиги вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Кызыл-Жар» не пропускает в четырeх матчах подряд, а «Ордабасы» не проигрывает 12 встреч кряду. Исторически гости доминируют в очных противостояниях и не пропускают в пяти последних матчах против петропавловцев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.7
  • Победа «Ордабасы» с форой (0)

Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кызыл-Жар
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 