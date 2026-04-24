«Ростов» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2

24 апреля 2026 8:09
Ростов - Оренбург
25 апр. 2026, суббота 14:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
25 апреля на «Ростов Арене» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Оренбург». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за сохранение прописки в элите. Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают проблемы с результатами.

«Ростов»

Ростовчане подходят к матчу после гостевой ничьей с ЦСКА (1:1), которая прервала серию поражений. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. На своeм поле «Ростов» не выигрывает пять матчей подряд – тревожный показатель для команды, которая традиционно славилась домашней крепостью. Роналдо с 5 голами в 25 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, что говорит о серьeзных проблемах в атаке. Исторически ростовчане доминируют над «Оренбургом», одержав шесть побед подряд в очных встречах.

«Оренбург»

Гости подходят к матчу после важнейшей домашней победы над «Пари НН» со счeтом 2:1, которая позволила отдалиться от зоны вылета. Однако выездная форма «Оренбурга» оставляет желать лучшего – команда не может выиграть в гостях на протяжении восьми последних матчей РПЛ. Оборона оренбуржцев выглядит уязвимо – 7 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Хорди Томпсон с 5 голами в 27 матчах делит звание лучшего бомбардира с партнeрами.

Факты о командах

«Ростов»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах РПЛ
  • Не выигрывает в 5 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Победа в 6 последних очных матчах против «Оренбурга»

«Оренбург»

  • Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 6 последних очных матчей против «Ростова»
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург»

Встреча двух кризисных команд с низкой результативностью вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Ростов» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал шесть побед подряд над «Оренбургом». Гости катастрофически слабо играют на выезде и не могут победить в восьми последних гостевых матчах. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где хозяева имеют небольшое преимущество благодаря фактору родных стен и истории встреч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ростова» – коэффициент 2
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов
