«Фулхэм» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

25 апреля 2026 9:22
Фулхэм - Астон Вилла
25 апр. 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
1.62
ОЗ – да
Сделать ставку

25 апреля в 34-м туре АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Астон Вилла». Игра в Лондоне начнется в 14:30 (мск).

«Фулхэм»

Команда Марку Силвы с 45 очками занимает 12-е место. «Фулхэм» добыл 13 побед, 6 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 43:46.

Последние результаты:

  • 18.04.26 «Брентфорд» – «Фулхэм» – 0:0;
  • 11.04.26 «Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0;
  • 21.03.26 «Фулхэм» – «Бернли» – 3:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 58 очков и занимает 4-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 17 побед при 7 ничьих и 9 поражениях, разница мячей – 47:41.

Предыдущие результаты:

  • 19.04.26 «АВ» – «Сандерленд» – 4:3;
  • 16.04.26 «АВ» – «Болонья» – 4:0;
  • 12.04.26 «Ноттингем Форест» – «АВ» – 1:1.

Очные встречи

  • 28.09.25 «АВ» – «Фулхэм» – 3:1;
  • 03.05.25 «АВ» – «Фулхэм» – 1:0;
  • 19.10.24 «Фулхэм» – «АВ» – 1:3.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» практически гарантировала себе место в топ-5 и место в ЛЧ, а потому наверняка будет думать о полуфинале Лиге Европы с «Ноттингемом» 30 апреля. «Фулхэм» всего на 4 очка отстает от 7-го места, дающего право сыграть в Лиге конференций, и будет более мотивирован. В текущей ситуации у лондонцев есть все шансы набрать очки, но вряд ли они победят всухую.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.62.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.

1.62
ОЗ – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Фулхэм
О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
