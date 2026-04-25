25 апреля в 34-м туре АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Астон Вилла». Игра в Лондоне начнется в 14:30 (мск).

«Фулхэм»

Команда Марку Силвы с 45 очками занимает 12-е место. «Фулхэм» добыл 13 побед, 6 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 43:46.

Последние результаты:

18.04.26 «Брентфорд» – «Фулхэм» – 0:0;

11.04.26 «Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0;

21.03.26 «Фулхэм» – «Бернли» – 3:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 58 очков и занимает 4-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 17 побед при 7 ничьих и 9 поражениях, разница мячей – 47:41.

Предыдущие результаты:

19.04.26 «АВ» – «Сандерленд» – 4:3;

16.04.26 «АВ» – «Болонья» – 4:0;

12.04.26 «Ноттингем Форест» – «АВ» – 1:1.

Очные встречи

28.09.25 «АВ» – «Фулхэм» – 3:1;

03.05.25 «АВ» – «Фулхэм» – 1:0;

19.10.24 «Фулхэм» – «АВ» – 1:3.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» практически гарантировала себе место в топ-5 и место в ЛЧ, а потому наверняка будет думать о полуфинале Лиге Европы с «Ноттингемом» 30 апреля. «Фулхэм» всего на 4 очка отстает от 7-го места, дающего право сыграть в Лиге конференций, и будет более мотивирован. В текущей ситуации у лондонцев есть все шансы набрать очки, но вряд ли они победят всухую.