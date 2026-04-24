25 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Франции. «Олимпик» из Лиона встретится с одним из аутсайдеров – «Осером».

«Лион»

«Ткачи» переживают ренессанс под руководством Паулу Фонсеки. «Лион» идет третьим в таблице и претендует на место в квалификации Лиги чемпионов. Борьба за путевку обещает быть жаркой. Совсем рядом расположились аж четыре (!) команды – «Лилль», «Ренн», «Марсель» и «Монако».

Последние три игры:

ПСЖ – Лион 1:2

Лион – Лорьян 2:0

Анже – Лион 0:0

«Осер»

«Осер» Кристофа елиссье решает задачи на другом конце таблицы Лиги 1. «Бургундцы» оторвались от зоны прямого вылета на пять очков и теперь пытаются избежать участия в стыковых матчах. До «Ниццы», которая идет 15-й четыре очка.

У «Осера» большая проблема по части гостевых матчей. Шутка ли, но за ВЕСЬ сезон «бургундцы» одержали всего лишь одну победу на чужих стадионах. Выезд к «Лиону» явно не то место, где можно рассчитывать на успех при таких показателях.

Последние три игры:

Монако – Осер 2:2

Осер – Нант 0:0

Гавр – Осер 1:1

Очные встречи

Осер – Лион 0:0

Осер – Лион 1:3

Лион – Осер 2:2

Прогноз на матч «Лион» – «Осер»

«Лион» не имеет права на осечку с учетом сумасшедшей плотности в погоне за третьим местом. В прошлом туре «ткачи» прибили гегемона «ПСЖ» в Париже и им более чем по плечу справиться с аутсайдером чемпионата.

Прогноз: победа «Лиона» с форой -1. Коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 2:0.