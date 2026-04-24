25 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Франции. «Олимпик» из Лиона встретится с одним из аутсайдеров – «Осером».
«Лион»
«Ткачи» переживают ренессанс под руководством Паулу Фонсеки. «Лион» идет третьим в таблице и претендует на место в квалификации Лиги чемпионов. Борьба за путевку обещает быть жаркой. Совсем рядом расположились аж четыре (!) команды – «Лилль», «Ренн», «Марсель» и «Монако».
Последние три игры:
- ПСЖ – Лион 1:2
- Лион – Лорьян 2:0
- Анже – Лион 0:0
«Осер»
«Осер» Кристофа елиссье решает задачи на другом конце таблицы Лиги 1. «Бургундцы» оторвались от зоны прямого вылета на пять очков и теперь пытаются избежать участия в стыковых матчах. До «Ниццы», которая идет 15-й четыре очка.
У «Осера» большая проблема по части гостевых матчей. Шутка ли, но за ВЕСЬ сезон «бургундцы» одержали всего лишь одну победу на чужих стадионах. Выезд к «Лиону» явно не то место, где можно рассчитывать на успех при таких показателях.
Последние три игры:
- Монако – Осер 2:2
- Осер – Нант 0:0
- Гавр – Осер 1:1
Очные встречи
- Осер – Лион 0:0
- Осер – Лион 1:3
- Лион – Осер 2:2
Прогноз на матч «Лион» – «Осер»
«Лион» не имеет права на осечку с учетом сумасшедшей плотности в погоне за третьим местом. В прошлом туре «ткачи» прибили гегемона «ПСЖ» в Париже и им более чем по плечу справиться с аутсайдером чемпионата.
Прогноз: победа «Лиона» с форой -1. Коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 2:0.