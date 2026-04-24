«Лион» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

24 апреля 2026 11:01
Лион - Осер
25 апр. 2026, суббота 16:00 | Франция. Лига 1, 31 тур
2.10
Победа «Лиона» с форой -1
25 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Франции. «Олимпик» из Лиона встретится с одним из аутсайдеров – «Осером».

«Лион»

«Ткачи» переживают ренессанс под руководством Паулу Фонсеки. «Лион» идет третьим в таблице и претендует на место в квалификации Лиги чемпионов. Борьба за путевку обещает быть жаркой. Совсем рядом расположились аж четыре (!) команды – «Лилль», «Ренн», «Марсель» и «Монако».

Последние три игры:

  • ПСЖ – Лион 1:2
  • Лион – Лорьян 2:0
  • Анже – Лион 0:0

«Осер»

«Осер» Кристофа елиссье решает задачи на другом конце таблицы Лиги 1. «Бургундцы» оторвались от зоны прямого вылета на пять очков и теперь пытаются избежать участия в стыковых матчах. До «Ниццы», которая идет 15-й четыре очка.

У «Осера» большая проблема по части гостевых матчей. Шутка ли, но за ВЕСЬ сезон «бургундцы» одержали всего лишь одну победу на чужих стадионах. Выезд к «Лиону» явно не то место, где можно рассчитывать на успех при таких показателях.

Последние три игры:

  • Монако – Осер 2:2
  • Осер – Нант 0:0
  • Гавр – Осер 1:1

Очные встречи

  • Осер – Лион 0:0
  • Осер – Лион 1:3
  • Лион – Осер 2:2

Прогноз на матч «Лион» – «Осер»

«Лион» не имеет права на осечку с учетом сумасшедшей плотности в погоне за третьим местом. В прошлом туре «ткачи» прибили гегемона «ПСЖ» в Париже и им более чем по плечу справиться с аутсайдером чемпионата.

Прогноз: победа «Лиона» с форой -1. Коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Осер Лион
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
