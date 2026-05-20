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«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.6

20 мая 2026 9:32
Аль-Хазм - Аль-Таавун
21 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Хазм» и «Аль-Таавун». Хозяева занимают 9-е место с 39 очками после 33 туров. Гости располагаются на 6-й строчке с 53 очками. Обе команды уже решили свои турнирные задачи, но статистика личных встреч говорит в пользу гостей.

«Аль-Хазм»

Команда подходит к матчу в плохой форме: четыре матча без побед. В последних 5 играх «Аль-Хазм» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона – проблема: команда пропускает в 5 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Кадисии» (0:2). Дома хозяева выглядят увереннее – не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. Лучший бомбардир Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах) – опытный исполнитель.

«Аль-Таавун»

Гости демонстрируют сбалансированную игру: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но при этом пропускает в 15 последних матчах подряд – феноменальная антисерия. В гостях «Аль-Таавун» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 5 последних выездных матчах Высшей лиги. Лучший бомбардир Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах) – один из лучших снайперов лиги.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

  • Занимает 9-е место, набрав 39 очков после 33 туров
  • Четыре матча без побед
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах)

«Аль-Таавун»

  • Занимает 6-е место, набрав 53 очка после 33 туров
  • Не проигрывает в 5 последних матчах в гостях
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 15 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах)

История личных встреч

  • «Аль-Таавун» не проигрывает в 11 последних матчах против «Аль-Хазма»
  • «Аль-Таавун» забивает в 5 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» – неудобнейший соперник для «Аль-Хазма»: 11 матчей без поражений – это психологическое преимущество. При этом гости регулярно забивают (1.80 гола за игру) и имеют в составе Мартинеса – одного из лучших бомбардиров лиги. Оборона «Аль-Хазма» пропускает в 5 матчах подряд (1.80 в среднем), так что гости должны отличиться. Однако и хозяева дома играют уверенно (6 из 8 матчей без поражений), плюс у них есть Омар Аль-Сома. Обе команды уже не решают турнирных задач, что может привести к открытому футболу, но историческая инерция и форма гостей дают им преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

1.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Хазм
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