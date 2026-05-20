21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Хазм» и «Аль-Таавун». Хозяева занимают 9-е место с 39 очками после 33 туров. Гости располагаются на 6-й строчке с 53 очками. Обе команды уже решили свои турнирные задачи, но статистика личных встреч говорит в пользу гостей.

«Аль-Хазм»

Команда подходит к матчу в плохой форме: четыре матча без побед. В последних 5 играх «Аль-Хазм» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона – проблема: команда пропускает в 5 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Кадисии» (0:2). Дома хозяева выглядят увереннее – не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. Лучший бомбардир Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах) – опытный исполнитель.

«Аль-Таавун»

Гости демонстрируют сбалансированную игру: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но при этом пропускает в 15 последних матчах подряд – феноменальная антисерия. В гостях «Аль-Таавун» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 5 последних выездных матчах Высшей лиги. Лучший бомбардир Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах) – один из лучших снайперов лиги.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

Занимает 9-е место, набрав 39 очков после 33 туров

Четыре матча без побед

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах)

«Аль-Таавун»

Занимает 6-е место, набрав 53 очка после 33 туров

Не проигрывает в 5 последних матчах в гостях

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 15 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах)

История личных встреч

«Аль-Таавун» не проигрывает в 11 последних матчах против «Аль-Хазма»

«Аль-Таавун» забивает в 5 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» – неудобнейший соперник для «Аль-Хазма»: 11 матчей без поражений – это психологическое преимущество. При этом гости регулярно забивают (1.80 гола за игру) и имеют в составе Мартинеса – одного из лучших бомбардиров лиги. Оборона «Аль-Хазма» пропускает в 5 матчах подряд (1.80 в среднем), так что гости должны отличиться. Однако и хозяева дома играют уверенно (6 из 8 матчей без поражений), плюс у них есть Омар Аль-Сома. Обе команды уже не решают турнирных задач, что может привести к открытому футболу, но историческая инерция и форма гостей дают им преимущество.

Рекомендованные ставки: