21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Хазм» и «Аль-Таавун». Хозяева занимают 9-е место с 39 очками после 33 туров. Гости располагаются на 6-й строчке с 53 очками. Обе команды уже решили свои турнирные задачи, но статистика личных встреч говорит в пользу гостей.
«Аль-Хазм»
Команда подходит к матчу в плохой форме: четыре матча без побед. В последних 5 играх «Аль-Хазм» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона – проблема: команда пропускает в 5 последних матчах подряд. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Кадисии» (0:2). Дома хозяева выглядят увереннее – не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. Лучший бомбардир Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах) – опытный исполнитель.
«Аль-Таавун»
Гости демонстрируют сбалансированную игру: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но при этом пропускает в 15 последних матчах подряд – феноменальная антисерия. В гостях «Аль-Таавун» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 5 последних выездных матчах Высшей лиги. Лучший бомбардир Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах) – один из лучших снайперов лиги.
Факты о командах:
«Аль-Хазм»
- Занимает 9-е место, набрав 39 очков после 33 туров
- Четыре матча без побед
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
- Пропускает в 5 последних матчах подряд
- В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Омар Аль-Сома (9 голов в 25 матчах)
«Аль-Таавун»
- Занимает 6-е место, набрав 53 очка после 33 туров
- Не проигрывает в 5 последних матчах в гостях
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- Пропускает в 15 последних матчах подряд
- В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Рохер Мартинес (24 гола в 33 матчах)
История личных встреч
- «Аль-Таавун» не проигрывает в 11 последних матчах против «Аль-Хазма»
- «Аль-Таавун» забивает в 5 последних матчах против этого соперника
- В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2
Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»
«Аль-Таавун» – неудобнейший соперник для «Аль-Хазма»: 11 матчей без поражений – это психологическое преимущество. При этом гости регулярно забивают (1.80 гола за игру) и имеют в составе Мартинеса – одного из лучших бомбардиров лиги. Оборона «Аль-Хазма» пропускает в 5 матчах подряд (1.80 в среднем), так что гости должны отличиться. Однако и хозяева дома играют уверенно (6 из 8 матчей без поражений), плюс у них есть Омар Аль-Сома. Обе команды уже не решают турнирных задач, что может привести к открытому футболу, но историческая инерция и форма гостей дают им преимущество.
Рекомендованные ставки:
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.6
- Обе забьют – да