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«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.6

20 мая 2026 8:00
Аль-Фейха - Аль-Хиляль
21 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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1.60
Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) 
Сделать ставку
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21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Хозяева занимают 10-е место с 38 очками после 33 туров. Гости располагаются на 2-й строчке с 81 очком. «Аль-Хиляль» продолжает погоню за лидером, в то время как «Аль-Фейха» уже гарантировала себе место в лиге на следующий сезон.

«Аль-Фейха»

Команда подходит к матчу в плохой форме: пропускает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Аль-Фейха» забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч), но пропустила 10 (2.00 в среднем). Оборона – главная проблема: два пропущенных гола за игру. В прошлом туре команда потерпела разгромное поражение от «Дамака» (0:3). Лучший бомбардир Фешн Сакала (13 голов в 30 матчах) пытается тащить атаку, но защита подводит.

«Аль-Хиляль»

Гости находятся в фантастической форме: 24 матча без поражений в Высшей лиге. Команда не проигрывает в 6 последних матчах подряд. Атака работает как часы: 10 голов за последние 5 игр (2.00 в среднем), при этом «Аль-Хиляль» забивает в 17 последних матчах подряд. Оборона также надeжна: всего 3 пропущенных за 5 игр (0.60 в среднем). Лучший бомбардир Карим Бензема (25 голов в 33 матчах) – настоящая машина, претендующая на звание лучшего бомбардира лиги.

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

  • Занимает 10-е место, набрав 38 очков после 33 туров
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Фешн Сакала (13 голов в 30 матчах)

«Аль-Хиляль»

  • Занимает 2-е место, набрав 81 очко после 33 туров
  • Не проигрывает в 24 последних матчах в Высшей лиге
  • Забивает в 17 последних матчах подряд
  • Побеждает в 4 последних очных матчах против «Аль-Фейхи»
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Карим Бензема (25 голов в 33 матчах)

История личных встреч

  • «Аль-Хиляль» побеждает в 4 последних очных матчах против «Аль-Фейхи»
  • «Аль-Хиляль» забивает в 8 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» со счeтом 4:1

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»

Здесь встречаются команды из разных весовых категорий. «Аль-Хиляль» – монстр саудовского футбола: 24 матча без поражений, 17 матчей подряд с забитыми голами, фантастическая атака (2.00 гола за игру) и надeжная оборона (0.60 пропущенных). «Аль-Фейха» же пропускает в 7 матчах подряд, в среднем получает 2.00 гола за игру и только что была разгромлена. Разница в классе колоссальная, особенно с учeтом того, что «Аль-Хиляль» борется за титул и не имеет права на ошибку. Бензема и компания просто обязаны забирать три очка, и, учитывая слабую оборону хозяев, победа гостей должна быть уверенной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) – коэффициент 1.6
  • Тотал матча больше 2.5

1.60
Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) 
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фейха
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