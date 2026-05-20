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«Неом» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.45

20 мая 2026 8:02
Неом - Аль-Иттифак
21 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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1.45
Обе забьют – да 
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21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Неом» и «Аль-Иттифак». Хозяева занимают 8-е место с 44 очками после 33 туров. Гости располагаются на 7-й строчке с 49 очками. Обе команды уже не претендуют на еврокубки, поэтому матч станет игрой за престиж.

«Неом»

Команда подходит к матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. В прошлом туре «Неом» уступил лидеру чемпионата «Аль-Хилалю» (0:2). Атака выглядит средне: 6 голов за последние 5 игр (1.20 в среднем). Оборона – проблемное место: команда пропускает в 6 последних матчах подряд, всего за 5 игр пропущено 8 голов (1.60 в среднем). Лучший бомбардир Александр Ляказетт (12 голов в 32 матчах) – главная надежда в атаке.

«Аль-Иттифак»

Гости демонстрируют более убедительную атаку: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем). В прошлом туре «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Иттихаду» (1:3). Оборона действует стабильнее, чем у хозяев: 5 пропущенных за 5 игр (1.00 в среднем). Лучший бомбардир Джорджиньо Вейналдум (17 голов в 33 матчах) – один из лучших бомбардиров лиги. Команда показывает сбалансированную игру.

Факты о командах:

«Неом»

  • Занимает 8-е место, набрав 44 очка после 33 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Александр Ляказетт (12 голов в 32 матчах)

«Аль-Иттифак»

  • Занимает 7-е место, набрав 49 очков после 33 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Джорджиньо Вейналдум (17 голов в 33 матчах)

История личных встреч

  • Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась ничьей 0:0

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к матчу без турнирного давления, что часто приводит к открытому футболу. «Неом» дома играет уверенно (6 из 8 матчей без поражений), но оборона хозяев – настоящая проблема: 6 матчей подряд с пропущенными голами, в среднем 1.60 за игру. «Аль-Иттифак» же показывает более эффективную атаку (1.80 гола за матч) и более надeжную оборону (1.00). При этом гости уже уступили в прошлом туре и вряд ли захотят заканчивать сезон двумя поражениями подряд. Атакующая мощь Вейналдума и компании должна сказаться на слабой обороне «Неома». Однако и хозяева способны отличиться – Ляказетт в хорошей форме, а «Неом» забивает в 7 из 9 последних матчей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.45
  • Тотал матча больше 2.5

1.45
Обе забьют – да 
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Неом
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