21 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Шахтер» и «Колос». Хозяева занимают 1-е место с 72 очками после 29 туров – чемпион уже определeн. Гости располагаются на 7-й строчке с 46 очками. Ожидается доминирование фаворита.

«Шахтер»

Донецкий клуб находится в фантастической форме: семь побед подряд в чемпионате. Команда имеет больше всех побед в турнире (22), лучшую разницу мячей (+51) и больше всех забитых голов (71). «Шахтер» забивает в 13 последних матчах подряд и в 21 последнем матче в целом. В последних 5 играх горняки забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Оборона не без проблем – команда пропускает в 7 из 9 последних матчей. Лучший бомбардир Кауан Элиаз (11 голов в 36 матчах) – лидер атаки.

«Колос»

Гости подходят к матчу в неплохой форме: команда забивает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх «Колос» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем). Оборона действует надeжно – менее гола за игру. Однако в прошлом туре последовало поражение от «Оболони» (0:2). Лучший бомбардир Юрий Климчук (8 голов в 25 матчах) – главная угроза воротам «Шахтера».

Факты о командах:

«Шахтер»

Занимает 1-е место (чемпион), набрав 72 очка после 29 туров

Семь побед подряд в Премьер-лиге

Больше всех побед – 22

Лучшая разница мячей – +51

Больше всех забитых голов – 71

Забивает в 13 последних матчах подряд

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Кауан Элиаз (11 голов в 36 матчах)

«Колос»

Занимает 7-е место, набрав 46 очков после 29 туров

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Юрий Климчук (8 голов в 25 матчах)

История личных встреч

«Шахтер» не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Колоса»

«Шахтер» забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

Прогноз на матч «Шахтер» – «Колос»

«Шахтер» – абсолютный доминатор украинского футбола в этом сезоне. Семь побед подряд, лучшая атака (71 гол), 13 матчей подряд с забитыми голами и 15 из 16 матчей без поражений против «Колоса». При этом горняки регулярно пропускают (в 7 из 9 последних матчей), что даeт «Колосу» шанс отличиться. Гости сами находятся в неплохой форме, забивают в 6 из 8 матчей и имеют надeжную оборону (0.80 пропущенных). Однако класс «Шахтера» слишком высок, особенно дома. Хозяева должны побеждать, но учитывая их проблемы в обороне и атакующий потенциал «Колоса», гол гостей выглядит вероятным.

Рекомендованные ставки: