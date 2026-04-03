«Кайсар» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.72

03 апреля 2026 10:23
Кайсар - Кызыл-Жар
04 апр. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1.72
Тотал меньше 2.5 голов
4 апреля в рамках 4-го тура казахстанской Премьер-лиги «Кайсар» примет «Кызыл-Жар». Хозяева имеют 2 очка после 3 туров (13-е место), гости набрали 4 очка (6-е место). «Кайсар» находится в затяжном кризисе и не может выиграть уже 13 матчей.

«Кайсар»

Хозяева переживают затяжной кризис. Команда не может выиграть в 11 последних матчах и в 13 последних в целом. В последних 5 играх «Кайсар» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 1.20. Атака практически отсутствует. Клуб пропускает в 9 из 11 последних матчей. В личных встречах с «Кызыл-Жаром» статистика у хозяев негативная.

«Кызыл-Жар»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда набрала 4 очка в 3 турах. В последних 5 играх «Кызыл-Жар» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит стабильно. В последней игре команда сыграла вничью с «Иртышом» (2:2). В личных встречах с «Кайсаром» «Кызыл-Жар» имеет преимущество.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Поражение в последнем матче от «Ордабасы» (0:2)
  • Не может выиграть в 13 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Атака в кризисе – 2 гола в 5 матчах

«Кызыл-Жар»

  • Ничья в последнем матче с «Иртышом» (2:2)
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Имеет преимущество в личных встречах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Кызыл-Жар»

«Кайсар» находится в ужасной форме: 13 матчей без побед и атака практически не работает (0.40 гола за игру). «Кызыл-Жар» выглядит стабильнее и имеет преимущество в личных встречах. Учитывая кризис хозяев и более надeжную игру гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • «Кызыл-Жар» не проиграет (X2)

1.72
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Кайсар
