4 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия М» примет «Хайденхайм». Хозяева занимают 13-е место с 29 очками после 27 туров, гости замыкают таблицу на 18-м месте с 15 очками. «Хайденхайм» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.

Хозяева подходят к матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних матчах Бундеслиги. В последних 5 играх «Боруссия М» забила 9 голов (1.80 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Атака и оборона сбалансированы, но нестабильны. Лучший бомбардир – Харис Табакович (13 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Хайденхаймом» «Боруссия М» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 14 последних матчах и пропускает в 27 последних матчах Бундеслиги подряд. В последних 5 играх «Хайденхайм» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 13 (2.60 в среднем). Атака ещe работает, но оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Штефан Шиммер (5 голов в 22 матчах). В последней игре команда сыграла вничью с «Байером» (3:3). В личных встречах с «Боруссией М» у «Хайденхайма» статистика крайне негативная.

Факты о командах

Ничья в последнем матче с «Кeльном» (3:3)

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2023 по 2025 год) «Боруссия М» доминирует: три победы и две ничьи. На своeм поле «Боруссия» выиграла 2 из 2 последних матчей у «Хайденхайма» с общим счeтом 6:3.

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хайденхайм»

«Боруссия М» является фаворитом: команда играет дома, имеет преимущество в личных встречах и стабильно забивает. «Хайденхайм» находится в ужасной форме: 14 матчей без побед и 27 матчей с пропущенными голами. Учитывая, что «Хайденхайм» пропускает в каждом матче, а «Боруссия» стабильно забивает, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с высокой результативностью.

