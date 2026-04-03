«Боруссия М» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.58

03 апреля 2026 9:15
Боруссия М - Хайденхайм
04 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 28 тур
1.58
Победа «Боруссии М»
4 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия М» примет «Хайденхайм». Хозяева занимают 13-е место с 29 очками после 27 туров, гости замыкают таблицу на 18-м месте с 15 очками. «Хайденхайм» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.

«Боруссия М»

Хозяева подходят к матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних матчах Бундеслиги. В последних 5 играх «Боруссия М» забила 9 голов (1.80 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Атака и оборона сбалансированы, но нестабильны. Лучший бомбардир – Харис Табакович (13 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Хайденхаймом» «Боруссия М» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.

«Хайденхайм»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 14 последних матчах и пропускает в 27 последних матчах Бундеслиги подряд. В последних 5 играх «Хайденхайм» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 13 (2.60 в среднем). Атака ещe работает, но оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Штефан Шиммер (5 голов в 22 матчах). В последней игре команда сыграла вничью с «Байером» (3:3). В личных встречах с «Боруссией М» у «Хайденхайма» статистика крайне негативная.

Факты о командах

«Боруссия М»

  • Ничья в последнем матче с «Кeльном» (3:3)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • 29 очков, 13-е место (после 27 туров)
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Харис Табакович (13 голов)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Хайденхаймом»
  • Забивает в 6 последних очных встречах

«Хайденхайм»

  • Ничья в последнем матче с «Байером» (3:3)
  • Не может выиграть в 14 последних матчах
  • Пропускает в 27 последних матчах подряд
  • 15 очков, последнее 18-е место (после 27 туров)
  • В среднем: 1.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Штефан Шиммер (5 голов)
  • Оборона катастрофическая

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2023 по 2025 год) «Боруссия М» доминирует: три победы и две ничьи. На своeм поле «Боруссия» выиграла 2 из 2 последних матчей у «Хайденхайма» с общим счeтом 6:3.

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хайденхайм»

«Боруссия М» является фаворитом: команда играет дома, имеет преимущество в личных встречах и стабильно забивает. «Хайденхайм» находится в ужасной форме: 14 матчей без побед и 27 матчей с пропущенными голами. Учитывая, что «Хайденхайм» пропускает в каждом матче, а «Боруссия» стабильно забивает, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии М» – коэффициент 1.58
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
