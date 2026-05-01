Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Иртыш» Павлодар – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.60

01 мая 2026 9:51
Иртыш - Кайрат
02 мая 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Кайрата» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

2 мая на стадионе «Центральный» в Павлодаре состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Иртыш» примет «Кайрат». Встреча аутсайдера и лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Павлодарцы переживают игровой кризис, а алматинцы продолжают беспроигрышную серию.

«Иртыш» Павлодар

Павлодарцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Актобе» (0:1) и вылета из Кубка Казахстана. Команда проигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и в четырeх последних матчах во всех турнирах. «Иртыш» пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Павел Седько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром.

«Кайрат»

Алматинцы возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 13 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 8 и одержала больше всех побед – 4. «Кайрат» стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жоржинью с 5 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайрат» не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей против «Иртыша».

Факты о командах

«Иртыш» Павлодар

  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Проигрывает в 4 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей против «Иртыша»
  • Забивает в 6 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Иртыш» Павлодар – «Кайрат»

«Кайрат» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Алматинцы не проигрывают 13 матчей подряд и демонстрируют отличную результативность. «Иртыш» проигрывает в четырeх последних матчах и испытывает проблемы в атаке. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайрата» с форой (-1) – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5

1.60
Победа «Кайрата» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Иртыш
Другие прогнозы
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+