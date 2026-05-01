2 мая на стадионе «Центральный» в Павлодаре состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Иртыш» примет «Кайрат». Встреча аутсайдера и лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Павлодарцы переживают игровой кризис, а алматинцы продолжают беспроигрышную серию.

«Иртыш» Павлодар

Павлодарцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Актобе» (0:1) и вылета из Кубка Казахстана. Команда проигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и в четырeх последних матчах во всех турнирах. «Иртыш» пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Павел Седько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром.

«Кайрат»

Алматинцы возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 13 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 8 и одержала больше всех побед – 4. «Кайрат» стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жоржинью с 5 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайрат» не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей против «Иртыша».

Факты о командах

«Иртыш» Павлодар

Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Проигрывает в 4 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 4 последних матчах

«Кайрат»

Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей против «Иртыша»

Забивает в 6 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Иртыш» Павлодар – «Кайрат»

«Кайрат» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Алматинцы не проигрывают 13 матчей подряд и демонстрируют отличную результативность. «Иртыш» проигрывает в четырeх последних матчах и испытывает проблемы в атаке. Ожидаем уверенную победу гостей.

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