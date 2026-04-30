Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пиза» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.55

30 апреля 2026 8:57
Пиза - Лечче
01 мая 2026, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Арена Гарибальди» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Пиза» примет «Лечче». Встреча главных аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение, а гости находятся в зоне вылета.

«Пиза»

Хозяева переживают катастрофический сезон и потерпели пять поражений подряд. Команда пропускает в 10 последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Оборона «Пизы» является худшей в лиге – 12 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.40 гола за игру. Стефано Морео с 6 голами в 34 матчах остаeтся лучшим бомбардиром.

«Лечче»

Гости также находятся в игровом кризисе и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Ламек Банда с 3 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром, что красноречиво говорит о проблемах в нападении. Ничья с «Вероной» (0:0) в прошлом туре стала слабым утешением.

Факты о командах

«Пиза»

  • Проигрывает в 5 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 10 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Проиграла последний очный матч (0:1)

«Лечче»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Победа в последнем очном матче (1:0)

Прогноз на матч «Пиза» – «Лечче»

Встреча двух худших команд лиги по результативности вряд ли порадует зрителей обилием голов. Обе команды практически не забивают и испытывают колоссальные проблемы в атаке. «Лечче» имеет небольшое преимущество благодаря победе в последнем очном матче, но гостевая форма оставляет желать лучшего. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Лечче» с форой (0)

Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Лечче Пиза
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 