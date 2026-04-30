1 мая на стадионе «Арена Гарибальди» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Пиза» примет «Лечче». Встреча главных аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева замыкают турнирную таблицу и практически лишились шансов на спасение, а гости находятся в зоне вылета.
Хозяева переживают катастрофический сезон и потерпели пять поражений подряд. Команда пропускает в 10 последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Оборона «Пизы» является худшей в лиге – 12 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.40 гола за игру. Стефано Морео с 6 голами в 34 матчах остаeтся лучшим бомбардиром.
Гости также находятся в игровом кризисе и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Ламек Банда с 3 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром, что красноречиво говорит о проблемах в нападении. Ничья с «Вероной» (0:0) в прошлом туре стала слабым утешением.
Факты о командах
«Пиза»
- Проигрывает в 5 последних матчах Серии А
- Пропускает в 10 последних матчах Серии А
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
- Проиграла последний очный матч (0:1)
«Лечче»
- Не может выиграть в 6 последних матчах Серии А
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
- Победа в последнем очном матче (1:0)
Прогноз на матч «Пиза» – «Лечче»
Встреча двух худших команд лиги по результативности вряд ли порадует зрителей обилием голов. Обе команды практически не забивают и испытывают колоссальные проблемы в атаке. «Лечче» имеет небольшое преимущество благодаря победе в последнем очном матче, но гостевая форма оставляет желать лучшего. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.
