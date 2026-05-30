31 мая в 04:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Южной Кореи и Тринидада и Тобаго. Хозяева – стабильная команда с азиатским менталитетом. Гости – в ужасном кризисе: 5 поражений подряд в товарищеских матчах и 8 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона карибцев дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Азиаты на своeм поле обязаны побеждать.

Южная Корея

Корейцы подходят к матчу в неплохой форме. Команда стабильно забивает и пропускает – по 1.00 гола в среднем за 5 матчей. В последних товарищеских матчах были победы над Ганой (1:0), Боливией (2:0) и Парагваем (2:0). Правда, в марте было два поражения – от Австрии (0:1) и Кот-д'Ивуара (0:4). Но дома корейцы всегда опасны и должны побеждать такого соперника.

Тринидад и Тобаго

Карибская сборная в глубочайшем кризисе. 5 поражений подряд в товарищеских матчах, 8 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака ещe держится – 1.20 гола за игру. В прошлом матче поражение от Габона (2:2, 2:3 по пенальти). Команда пропускает в 6 последних матчах и выглядит обречeнной в гостях против корейцев.

Факты о командах

Южная Корея

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

Дома стабильны, победы над Ганой, Боливией, Парагваем

Крепкий середняк азиатского уровня

Тринидад и Тобаго

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено

5 поражений подряд в товарищеских матчах

Пропускают в 8 матчах подряд

Оборона – 12 пропущенных в 5 матчах

Прогноз на матч Южная Корея – Тринидад и Тобаго

Южная Корея дома – явный фаворит против команды, которая пропускает в 8 матчах подряд. Оборона карибцев дырявая – 2.40 гола за игру. Корейцы забивают стабильно, хотя и не много. Гости могут забить – 1.20 гола за игру у них есть. Но с такой защитой против хозяев это вряд ли спасeт. Азиаты обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки