31 мая в 02:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Эквадора и Саудовской Аравии. Хозяева в фантастической форме: 17 матчей без поражений, 8 матчей без поражений в товарищеских встречах, надeжная оборона – 0.60 пропущенных за 5 игр. Гости, напротив, в кризисе: 3 поражения подряд, атака скупая – 0.40 гола за игру. Разница в классе и форме колоссальная. Ожидается уверенная победа южноамериканцев.

Эквадор

Эквадорцы – настоящая машина. 17 матчей без поражений – это феноменальная серия. В товарищеских матчах команда не проигрывает в 8 последних встречах. Оборона шикарная: 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.00 гола за игру. В прошлом матче ничья с Нидерландами (1:1) – серьeзный результат. Команда забивает в 3 последних матчах. Эквадор на подъeме и явный фаворит.

Саудовская Аравия

Саудовцы переживают серьeзный кризис. 3 поражения подряд в товарищеских матчах, пропускают в 3 последних. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Сербии (1:2). Команда выглядит обречeнной против такого соперника.

Факты о командах

Эквадор

17 матчей без поражений

Не проигрывают в 8 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Саудовская Аравия

3 поражения подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

Атака – 2 гола в 5 матчах

Прогноз на матч Эквадор – Саудовская Аравия

Эквадор – одна из самых стабильных сборных мира прямо сейчас: 17 матчей без поражений, надeжная оборона, уверенная игра. Саудовская Аравия – команда в глубоком кризисе: 3 поражения подряд, не забивают и много пропускают. Разрыв колоссальный. Южноамериканцы обязаны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с сухим счeтом.

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