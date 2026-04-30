Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лидс» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65

30 апреля 2026 8:12
Лидс - Бернли
01 мая 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Лидса» с форой (-1)
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Элланд Роуд» состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» примет «Бернли». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева пытаются обезопасить себя от зоны вылета, а гости находятся в катастрофическом положении и практически лишились шансов на спасение.

«Лидс»

«Павлины» подходят к матчу после драматичного вылета из Кубка Англии от «Челси» (0:1) в полуфинале. В чемпионате команда не проигрывает на протяжении пяти последних туров и стабильно забивает в трeх последних матчах. Атака «Лидса» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Доминик Калверт-Льюин с 12 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Бернли»

«Бордовые» находятся в глубочайшем кризисе и потерпели четыре поражения подряд. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Зиан Флемминг с 10 голами в 28 матчах остаeтся единственным светлым пятном. «Бернли» пропускает в четырeх последних матчах и уверенно движется к вылету в Чемпионшип.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Бернли» в АПЛ
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Бернли»

  • Проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Лидса»

Прогноз на матч «Лидс» – «Бернли»

«Лидс» находится в отличной форме и не проигрывает пять матчей подряд, демонстрируя впечатляющую результативность. «Бернли» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Несмотря на то что «Бернли» не пропускает в трeх последних очных матчах против «Лидса», текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем уверенную победу «павлинов».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лидса» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Бернли» меньше 0.5

Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Бернли Лидс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 