1 мая на стадионе «Элланд Роуд» состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» примет «Бернли». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева пытаются обезопасить себя от зоны вылета, а гости находятся в катастрофическом положении и практически лишились шансов на спасение.

«Лидс»

«Павлины» подходят к матчу после драматичного вылета из Кубка Англии от «Челси» (0:1) в полуфинале. В чемпионате команда не проигрывает на протяжении пяти последних туров и стабильно забивает в трeх последних матчах. Атака «Лидса» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Доминик Калверт-Льюин с 12 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Бернли»

«Бордовые» находятся в глубочайшем кризисе и потерпели четыре поражения подряд. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Зиан Флемминг с 10 голами в 28 матчах остаeтся единственным светлым пятном. «Бернли» пропускает в четырeх последних матчах и уверенно движется к вылету в Чемпионшип.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает в 5 последних матчах АПЛ

Забивает в 3 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Бернли» в АПЛ

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Бернли»

Проигрывает в 4 последних матчах АПЛ

Пропускает в 4 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Лидса»

Прогноз на матч «Лидс» – «Бернли»

«Лидс» находится в отличной форме и не проигрывает пять матчей подряд, демонстрируя впечатляющую результативность. «Бернли» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Несмотря на то что «Бернли» не пропускает в трeх последних очных матчах против «Лидса», текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем уверенную победу «павлинов».

