30 мая в 18-м туре бразильской Серии A встретятся «Гремио» (14-е место) и «Коринтианс» (15-е место). Оба клуба набрали по 21 очку и находятся в зоне вылета. Хозяева разогнались: 5 матчей без поражений, мощная атака – 2.20 гола за игру. Гости, напротив, буксуют в гостях: 7 матчей без побед на выезде. Но есть нюанс – «Коринтианс» не проигрывает «Гремио» в 14 последних очных встречах. Сможет ли «Гремио» прервать эту чудовищную серию?

«Гремио»

Порту-Алегри наконец-то ожил. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, а атака просто летит: 11 голов за 5 игр (2.20 в среднем). В прошлом туре волевая победа над «Сантосом» (3:2). Карлос Винисиус (16 голов) – главная ударная сила. Оборона пока хромает: пропускают в 3 последних матчах, 1.00 гола за игру в среднем. Но главная проблема – психология. «Гремио» не может обыграть «Коринтианс» уже 14 матчей подряд. Это проклятие, которое пора снимать.

«Коринтианс»

Сан-Паулу тоже набрал 21 очко, но форма оставляет желать лучшего. В гостях катастрофа: 7 матчей без побед на выезде. Атака скупая – 0.80 гола за 5 матчей. Юри Алберто (5 голов) не спасает. Оборона пропускает 1.20 в среднем. Но есть козырь – история. «Коринтианс» – настоящий кошмар для «Гремио»: 14 матчей без поражений. Команда забивает в 10 из 12 последних матчей и умеет цепляться за результат даже в плохой форме.

Факты о командах

«Гремио»

14-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Карлос Винисиус (16)

За 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

«Коринтианс»

15-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Юри Алберто (5)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает «Гремио» в 14 последних матчах

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах

Прогноз на матч «Гремио» – «Коринтианс»

«Гремио» на ходу, атака работает, дома должны побеждать. «Коринтианс» ужасен в гостях – 7 матчей без побед. Но как объяснить 14 матчей без побед «Гремио» над этим соперником? Это уже не статистика, а закономерность. «Коринтианс» умеет мучить «Гремио» независимо от формы. Скорее всего, хозяева забьют – их атака слишком хороша. Но и гости, вероятно, ответят – история подсказывает. Ничья – самый логичный исход этого странного противостояния.

Рекомендованные ставки