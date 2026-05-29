30 мая в 18-м туре бразильской Серии A встретятся «Атлетико Паранаэнсе» (4-е место, 27 очков) и «Мирассол» (18-е место, 16 очков). Хозяева ведут борьбу за зону Кубка Либертадорес и на своeм поле выглядят уверенно. Гости находятся в зоне вылета, но показывают характер: забивают в 8 из 10 последних матчей и в 4 последних турах обязательно отличаются. Однако разница в классе и положении в таблице слишком велика. Сможет ли «Мирассол» зацепиться за очки или «Атлетико» сделает очередной шаг к вершине?

«Атлетико Паранаэнсе»

Команда из Куритибы уверенно идeт в четвeрке, отставая от лидера всего на несколько очков. «Атлетико» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а дома и вовсе превращается в крепость. Оборона – главный козырь: за последние 5 игр пропущено всего 3 гола (0.60 в среднем). В прошлом туре добыта важная выездная победа над «Ремо» (2:1). Проблема в атаке – всего 3 гола за 5 матчей (0.60 в среднем), что для команды из топ-4 выглядит странно. Лучший бомбардир Кевин Виверос (11 голов) тащит, но партнeры подводят. Хозяевам нужно срочно исправлять ситуацию впереди, и «Мирассол» – идеальный соперник для этого.

«Мирассол»

Гости находятся в зоне вылета – 18-е место, но от спасительной строчки отделяет всего одно очко. «Мирассол» умеет забивать: команда отличалась в 8 из 10 последних матчей и в 4 последних турах подряд. За 5 игр на счету гостей 6 голов (1.20 в среднем). Но оборона тоже дырявая – 6 пропущенных за тот же период (1.20 в среднем). В прошлом туре удалось обыграть «Флуминенсе» (1:0) – важная победа в борьбе за выживание. Проблема в том, что на выезде «Мирассол» играет значительно хуже, а тут ещe и топ-соперник. Игор Формига (4 гола) – главная надежда в атаке.

Факты о командах

«Атлетико Паранаэнсе»

4-е место, 27 очков после 17 туров

Лучший бомбардир: Кевин Виверос (11 голов)

Средние показатели за 5 матчей: 0.60 забито, 0.60 пропущено

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

За 5 игр забил всего 3 гола, пропустил 3

«Мирассол»

18-е место, 16 очков после 16 туров

Лучший бомбардир: Игор Формига (4 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах подряд

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

За 5 игр забил 6 голов, пропустил 6

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Мирассол»

«Атлетико» явный фаворит, и это даже не обсуждается. Четвeртое место против 18-го, домашнее поле, класс игроков – всe на стороне хозяев. Но есть два «но». Первое: атака «Атлетико» в последнее время спит – 0.60 гола за матч за 5 игр это нонсенс для топ-команды. Второе: «Мирассол» умеет забивать, и делает это регулярно, даже в гостях. Хозяева наверняка забьют – с таким соперником просто обязаны. Но и гости могут огрызнуться, учитывая их серию. Скорее всего, нас ждeт классическая игра с обменом голами.

Рекомендованные ставки